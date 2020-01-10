القوات المسلحة تنفذ مناورة «قادر 2020» على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

تنفذ القوات المسلحة خلال الأيام القليلة الماضية، المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة.

ووفقا للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري لـ القوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي.

كما شاركت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط .

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن .

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداًعلى قوة وجاهزية القوات لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.