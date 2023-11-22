القوات المسلحة تنفذ مرحلة إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصري بتوشكى

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين وممثلو وزارة الموارد المائية والري مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لـ مشروع شرق الريف المصري بمنطقة توشكى والذي يأتي ضمن عدد من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشرف على تنفيذها القوات المسلحة، استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

بدأت المراسم بعرض الموقف التنفيذي للمشروع والذي نفذته القوات المسلحة بالتعاون مع ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، بمشاركة ما يقرب من ( 35 ) ألف عامل من العمالة المباشرة وكذا مشاركة ما يقرب من ( 15 ) ألف عامل من العمالة غير المباشرة.

وبلغت مساحة المشروع الإجمالية ( 140 ) ألف فدان انتهت المرحلة الأولى من زراعة ( 40 ) ألف فدان تم زراعتها الموسم الماضي، وجار زراعة ( 100 ) ألف فدان بالاعتماد على محطتى ري رئيسيتين لتغذية المشروع بتوشكى.

كما تم استعراض أهمية المشروع وما يوفره من حجم مياه لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة بوسائل الري المتطورة لها ، بما يحقق مردود وعوائد اقتصادية كبيرة لدعم جهود الدولة فى تحقيق طفرة زراعية وفق رؤية متكاملة الأركان في مجال الأمن الغذائي .

وشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمرافقون إجراءات فتح المياه بعدد من المحطات الرئيسية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من حجم المياه لري أراضي المشروع المستهدف زراعتها ، بالإضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل عن أجهزة الري المحورى الجديدة التى صنعت بأيادٍ مصرية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي ، وكذا السحارة الخاصة بالمشروع وكافة الأعمال المنفذة بها ، أعقبها جولة تفقدية لمشاهدة مراسم بدء موسم زراعة القمح .

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكى وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع والذي انطلق عام 1997 بغرض العمل على حل المشاكل والاستفادة من المشروع الوطنى العملاق ، والتى تمثلت فى وجود كثبان رملية وأرض صخرية وعدم توفر مياة ري فى عمق الصحراء بالإضافة إلى تمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة لزراعة الصحراء.

وانطلقت في يوليو 2020 مهمة إحياء مشروع توشكى عن طريق تحالف ( 162 ) شركة وطنية وآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات ، حيث تم تسوية الأرض وعمل بنية تحتية وإنشاء محطات كهرباء وتجهيز محطات لضخ المياه لأجهزة الري المحورية والتي تعد من أفضل وأحدث طرق الرى المميكنة وتساعد على توفير استهلاك المياه وأُنشأت محطات رفع عملاقة وأحواض للطرد لتوصيل المياه لأراضى توشكى من بحيرة ناصر مررواً بقناة الشيخ زايد إلى محطتين ينقلوا المياة لعدد من الأفرع الرئيسية وتفريعاتها الجانبية بإجمالي أطوال ( 385 ) كم ، بالإضافة لرفع منسوب المياه عن مستوى الأرض بارتفاع ( 32 ) مترا .

وللتغلب على العوائق الصخرية لوصول المياه لأراضى توشكى تم إستخدام كميات كبيرة من المفرقعات لإزالة تلك الصخور ، وبدأ مد شبكات الكهرباء الداخلية بإقامة عدد ( 12350 ) برجا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول ( 4923 ) كم بالإضافة إلى إقامة عدد ( 23 ) موزع جهد متوسط ، وعدد ( 234 ) غرفة كهرباء تحكم ، ومبنى إدارى ، وعدد ( 660 ) كشك لمحطات التوزيع ، وتركيب ( 78 ) ألف عمود كهرباء ، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات لأجهزة الرى المحورية بإجمالى أطوال ( 2933 ) كم .

كما تم تنفيذ تفريعات إضافية بمساحة تزيد عن ( 22500 ) كم مربع بإجمالى طول ( 173 ) كم ، وبلغت كميات الحفر المنفذة ( 51 ) مليون متر مكعب وكميات التبطين ( 780 ) ألف متر مربع ، فضلاً عن إقامة محطتين مياه رئيسيتين لتصريف ( 8 ) ملايين متر مكعب فى اليوم ، و( 231 ) محطة لضخ المياه ، وعدد ( 1028 ) طلمبة ري .

وتم زراعة آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والنخيل ومحاصيل أخرى للاستهلاك المحلي والتصدير ، وبلغت أعداد النخل المزروع ( 1.5 ) مليون نخلة والمساحة المزروعة ( 300 ) ألف فدان قمح ، ومستهدف زراعة ( 2.3 ) مليون نخلة وزراعة مساحة ( 650 ) ألف فدان قمح ، لحصاد مليون طن قمح بنهايةشتاء ( 2023 – 2024 ) .