القوات المسلحة تنفذ عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لمحور صلاح سالم ووزارة التعاون الدولى

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائى لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسى للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات مثل دمياط – بورسعيد – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال وجنوب سيناء وكذا العديد من الأحياء والميادين الرئيسية ، فضلاً عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دورى .

وحرصت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التى تقضى على الفيروسات والجراثيم والبكتريا بما يساهم فى الحد من انتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن للمواطنين .

وفى سياق متصل تم دفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولى وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات .

وقدمت الدكتورة سامية حسين مساعد وزيرة التعاون الدولى الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة كل الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن بوجه عام والإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الآن لمجابهة فيروس ( كورونا المستجد) .

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس ” كورونا ” المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل