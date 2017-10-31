القوات المسلحة تنفذ تجربة إنقاذ سفينة مدنية من الغرق

بدور إبراهيم ينفذ مركز البحث والانقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة " مصر - 4" والتي تتضمن إنقاذ سفينة مدنية من الغرق وعلي متنها مجموعة من الصيادين قبالة شواطئ محافظة مطروح ، وذلك وفقا لكافة اجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي…

بدور إبراهيم

ينفذ مركز البحث والانقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة ” مصر – 4″ والتي تتضمن إنقاذ سفينة مدنية من الغرق وعلي متنها مجموعة من الصيادين قبالة شواطئ محافظة مطروح ، وذلك وفقا لكافة اجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي .

تهدف التجربة الي الوقوف على مستوي الجاهزية والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض احد سفن الصيد للغرق في ظل ظروف مناخية سيئة ، والتدخل السريع لانتشال الضحايا وانقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي والاداري لهم ، حيث يشارك في تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والاجهزة المعنية بوزارة الداخلية ، ووزارات الصحة والكهرباء والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والاجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح وجمعية الهلال الاحمر المصري .

يعود إنشاء مركز البحث والإنقاذ الي عام 1952 ويتبع المركز الرئيسى للقوات المسلحة بألماظة ستة مراكز فرعية موزعة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بمناطق مرسى مطروح وبرج العرب والعريش والغردقة والأقصر وبرنيس ، كما يجرى حاليا إنشاء مركز فرعى بمنطقة شرق العوينات ، وذلك لتغطية وتقديم جميع الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية ويعمل مركز البحث والإنقاذ على مدار الـ 24 ساعة يومياً حيث تقوم أطقم البحث والإنقاذ المدربة علي تلقى كافة البلاغات وإشارات الإستغاثة وتحليلها والتعامل معها فور تأكيدها ، ويتم العمل بالمركز وفقاً للمعايير العالمية في تطبيق القوانين والمراجع الدولية المنظمة لعمليات البحث والإنقاذ على مستوى العالم .

وتأتي التجربة “مصر -4” امتدادا لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة فى اطار الخطة القومية للبحث والانقاذ منها ( مصر1 – مصر2 – مصر 3 ….) ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتى يصعب الوصول إليها ، بينما تقع مسؤلية الأماكن المؤهولة بالسكان تحت إختصاص جهات أخرى بالدولة .

كما يعقد المركز دورات لتدريب العاملين بالوزارت والجهات المعنية بالدولة على مهام البحث والإنقاذ والأرصاد الجوية ومعدات النجاة والاسعافات الاولية والملاحة البرية والجوية ، وتخطيط وادارة طرق البحث والإنقاذ والإتصالات وإدارة الأزمات والكوارث .