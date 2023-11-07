القوات المسلحة تنفذ أنشطة تدريبية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي (صور)

نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عددا من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين، فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ونفذت القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية المخططة عددا من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كافة مراحل الأنشطة المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافي وفقاً لأحدث إستراتيجيات التخطيط العسكري والقدرة على العمل فى نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة .

يأتي ذلك استمراراً لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عدد من قادة القوات المسلحة.