القوات المسلحة تنظم 3 مسابقات ثقافية بذكرى انتصارات أكتوبر

بدور إبراهيمتنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الإذاعة المصرية، مسابقة بعنوان "العسكرية المصرية قيم وبطولات"، يتم إذاعتها على مدار (30) حلقة اعتباراً من 1- 30 أكتوبر المقبل، على أن ترسل الإجابات مجمعة بالبريد لمقر إدارة الشئون المعنوية عقب انتهاء شهر أكتوبر، تزامناً مع احتفالات

بدور إبراهيم

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الإذاعة المصرية، مسابقة بعنوان “العسكرية المصرية قيم وبطولات”، يتم إذاعتها على مدار (30) حلقة اعتباراً من 1- 30 أكتوبر المقبل، على أن ترسل الإجابات مجمعة بالبريد لمقر إدارة الشئون المعنوية عقب انتهاء شهر أكتوبر، تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وتنظم الإدارة مسابقة ثقافية جماهيرية عن طريق خدمة الاستعلام الصوتى، اعتباراً من الأول من أكتوبر ولمدة 15 يوماً على الرقم المختصر 16886 بسعر المكالمة العادية.

وفى إطار حرص القوات المسلحة على الإهتمام برعاية المواهب الإبداعية والفنية، وإثراء الثقافة الوطنية بأدب الحرب الذى يخلد البطولات والتضحيات والأعمال الجليلة التى قدمها أبناء مصر على مر التاريخ، تنظم إدارة الشئون المعنوية المسابقة الأدبية فى شعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة بعنوان ( أكتوبر بطولة شعب).

ويشترط فى الأعمال المقدمة الإلتزام بقواعد الذوق العام والقيم والتقاليد المصرية ومراعاة البناء وسلامة اللغة العربية والإلتزام بقواعد نظم الشعر ( الفصحى / والعامية )، ولا تزيد على (5000) كلمة بالنسبة للقصة، وأن تستوحى التجربة من موضوع المسابقة المعلن عنها، على أن لا يكون العمل الفنى قد نال جائزة داخلياً أو خارجياً، وأن يكون المتقدم هو صاحب العمل ليس منقولاً عن الآخرين.

وسيتم تقييم الأعمال المقدمة من خلال لجنة تضم كبار الشعراء والأدباء والنقاد، وتقديم جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للفائزين، ويستمر تلقى الأعمال المشاركة حتى 30 نوفمبر المقبل، وترسل الأعمال باليد أو بالبريد من أصل وثلاث نسخ على العنوان التالى 11 شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة، ولمزيد من المعلومات عن شروط المسابقات زيارة “الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ” على شبكة الإنترنت www.mod.gov.eg.