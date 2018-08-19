القوات المسلحة تنظم 10 دورات تدريبية لتأهيل القيادات العمالية بالمحافظات

بدور إبراهيمتنظم قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 10 دورات تدريبية كمنحة من القوات المسلحة لتأهيل أكثر من 6000 فرد من القيادات العمالية من مختلف محافظات الجمهورية.يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي للقيادات والف

بدور إبراهيم

تنظم قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 10 دورات تدريبية كمنحة من القوات المسلحة لتأهيل أكثر من 6000 فرد من القيادات العمالية من مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي للقيادات والفئات العمالية، وتنمية روح العمل والعطاء من أجل مصر.

وتشمل الدورات محاضرات لعدد من الخبراء الإستراتيجيين بأكاديمية ناصر العسكرية، وكلية القادة والأركان وعدد من ضباط قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة الشئون المعنوية ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.

وتتناول المحاضرات بعض موضوعات الأمن القومي المصري ، وأهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، والدور الإيجابي والفعال للعامل المصري في بناء الوطن، والبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية في العملية الشاملة “سيناء 2018” للقضاء على الإرهاب بأرض سيناء الغالية، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في خطط التنمية الشاملة للدولة.

تأتى هذه الدورات ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع جميع الفئات العمالية بهدف ترسيخ قيم ومبادئ حب الوطن باعتبار أن العمل الجاد من أهم عوامل النهوض بالأمم.