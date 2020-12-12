سيـــاســة

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بمشاركة وزير الأوقاف داخل المنطقة الجنوبية العسكرية

وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى القومى والدينى، وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة
أحمد اللاهوني 7:31 م, السبت, 12 ديسمبر 20 7:31 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، وعدد من رجال الدين وعدد من طلبة الجامعات، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى القومى والدينى، وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

تأتى تلك الندوة على هامش زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والوفد المرافق له لمحافظة أسيوط للمشاركة فى افتتاح عدد من المساجد بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .

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 ألقى الدكتور محمد مختار جمعة محاضرة بعنوان (مفهوم ومقتضيات الولاء والانتماء الوطنى) أكد خلالها أن الوطنية ليست شعارات تردد، وإنما هى عطاء وجهد وعرق.

وأضاف أن وفاء الشعوب وأصالة معدنهم تعرف دائماً من مدى إنتمائهم لأوطناهم وإعتزازهم بها، كما وجه الشكر للقوات المسلحة على جهودها المخلصة فى التنمية الشاملة للدولة وما تقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية كبيرة لوطننا الحبيب.

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وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة رحب فيها بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤكداً، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع أبنائها من الضباط وضباط الصف والجنود وكذلك الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لخلق حالة من الوعى تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية.

حضر الندوة محافظ أسيوط ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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