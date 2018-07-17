القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بإحدى الجامعات الخاصة

بدور إبراهيم فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الروح المعنوية للشباب وتحصينهم ضد كل الأفكار الهدامة باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، واستمراراً للتعاون بين وزارتى الدفاع والتعليم العالى والبحث العلمى نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ند

بدور إبراهيم

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الروح المعنوية للشباب وتحصينهم ضد كل الأفكار الهدامة باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، واستمراراً للتعاون بين وزارتى الدفاع والتعليم العالى والبحث العلمى نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ندوة تثقيفية لطلبة إحدى الجامعات الخاصة، والتى تأتى فى إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التى تعقدها القوات المسلحة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة لتنمية الوعى القومى للشباب.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى استعرض خلالها الجهود المبذولة لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء خلال مراحل العملية الشاملة ( سيناء 2018 )، موضحاً أهمية دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى المجتمع المدنى باعتبارها حائط الصد الأول ضد الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأشار مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب, أن عقيدة أبطال القوات المسلحة هى النصر أو الشهادة، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم ولن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

واشتملت الندوة عرض فيلم تسجيلى بعنوان ” الوصية ” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية استعرض ملامح وبطولات أبناء القوات المسلحة وتضحياتهم لتطهير أرض سيناء.

وألقت والدة الشهيد عقيد أ ح/ محمد سمير إدريس كلمة أعربت فيها عن فخرها بنجلها وبطولاته المجيدة التى سطرت بأحرف من نور لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء.

وألقى أحد أبطال القوات المسلحة المصابين كلمة أكد فيها أن البطولات التى يبذلها أبطال القوات المسلحة لن ينساها التاريخ، وستكتب فى سجل المخلصين الذين فدوا أوطانهم بدمائهم.

وفى لمسة وفاء لذوى القدرات الخاصة تم التنسيق مع المركز القومى لشئون الإعاقة لحضور عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزء أصيل من نسيج الوطن، وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من اسر الشهداء والمصابين وعدد من الطلبة المتفوقين من مختلف الكليات وعدد من الطلبة المشاركين فى الندوة.

حضر الندوة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.