القوات المسلحة تنظم معرضا لمنتجات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

بدور إبراهيم:تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم افتتح اللواء السيد على الغالى ، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بم

بدور إبراهيم:

تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم افتتح اللواء السيد على الغالى ، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالاضافة إلي منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والأثاثات المنزلية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية علي تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم ابداعات الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم ، فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين لدي مصر وأعضاء الجمعية من قدامي المحاربين ومصابى العمليات الحربية.