القوات المسلحة تنظم قوافل طبية وتفتح مستشفياتها للمواطنين في 4 مدن بمطروح

حرصت على الوصول للتجمعات القبلية فى أماكن تواجدهم وتقديم الخدمة الطبية بالمجان

حرصت المنطقة الغربية العسكرية، على فتح أبواب مستشفياتها العسكرية أمام المواطنين، في نطاق المسئولية على الاتجاه الاستراتيجى الغربي في “سيوة والسلوم ومطروح وبراني”.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدنى، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، لتقديم الدعم الطبى للمواطنين خاصة فى المناطق النائية.

كما حرصت – بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية المدنية المختلفة – على الوصول للتجمعات القبلية فى أماكن تواجدهم وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من (11086) حالة مرضية فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة .

وتأتي تلك الجهود انطلاقاً من مسئولية القوات المسلحة، الإنسانية والاجتماعية، وحرصاً منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق النائية والمنعزلة والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات الواقعة بنطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.