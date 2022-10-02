«القوات المسلحة» تنظم زيارة للسفير الياباني بالقاهرة لمحطة معالجة مياه بحر البقر

نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لأوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة والوفد المرافق له إلى محطة معالجة مياه بحر البقر، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى المجالات المختلفة، وإبراز ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى تناول مراحل تنفيذ المشروع وما يمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعى، ومعالجتها لتصبح صالحة للرى وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق القناة.

وأشاد السفير اليابانى بالقاهرة بالزيارة وما لمسه من دور تنموى هائل للقوات المسلحة ودعم المجتمع المدنى، من خلال تلك المشاريع التنموية العملاقة، مؤكداً أهمية التعاون والشراكة بمختلف المجالات بين مصر واليابان.

يذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى بالعالم فضلاً عن حصولها على ثلاث شهادات مسجلة بإسم المحطة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية ، وتم إنشائها بهدف معالجة (5.6) مليون م3 فى اليوم من مياه مصرف بحر البقر للإستفادة من تلك المياه لإستصلاح مساحات هائلة من الأراضى بمناطق شمال ووسط سيناء .