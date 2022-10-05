القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين والاقتصاديين لهيئة قناة السويس

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لـ35 من الملحقين العسكريين والاقتصاديين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية من الدول الشقيقة والصديقة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SC ZONE) بدأت فعاليات الزيارة باستعراض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشرح مفصل لإمكانيات الهيئة والمنطقة الاقتصادية التابعة لها والمخطط الزمنى للمشـروع والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة فضلًا عن إبراز الأهمية الجيوسياسية التى تتمتع بها المنطقة ودورها فى حركة التجارة العالمية؛ حيث تحقق سهولة النفاذ للأسواق العالمية بما يجعلها واجهة متميزة للاستثمار.

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين للتنظيم الجيد لتلك الزيارة الميدانية الهادفة.

كما أعرب أيضاً وفد الملحقين العسكريين والاقتصاديين عن عمق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة للإطلاع على أحدث المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية.

وأشادوا بالخطوات التنموية المتسارعة التى تتخذها الدولة المصرية فى كل المجالات بالرغم من الظروف الاستثنائية العالمية خلال الفترة الراهنة.

يأتى ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين والإقتصاديين المعتمـدين للتعريف بالمشروعات التنمويــة العملاقة للمساهمة فى جذب الاستثمار الأجنبى مع باقى مؤسسات الدولة، ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.