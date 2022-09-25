القوات المسلحة تنظم زيارة لرئيس اللجنة الأوليمبية الدولية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

نظمت القوات المسلحة زيارة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية الجديدة رافقه خلالها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأوليمبية الوطنية الأفريقية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للنهضة التى تشهدها الدولة المصرية فى مجال المنشآت الرياضية ذات المواصفات الأوليمبية والبارلمبية ” قادرون بإختلاف ” لمختلف الألعاب الرياضية تقديراً لأهمية الرياضة كونها من أهم أسباب نهضة الشعوب وتقدمها.

وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً تضمن مراحل إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية وما تضمنه من ملاعب ومنشآت رياضية وإدارية والتى روعى فى تصميمها إتباع أرقى التصميمات الهندسية ومعايير الجودة العالمية فى ذلك المجال ، كذلك عدد من الأنشطة الرياضية التى أقيمت عليها مؤخراً .

وقام الوفد بجولة داخل المدينة الجديدة إستمع خلالها لشرح مفصل لأهمية المدينة وإمكانياتها التى تمكنها من إستقبال كافة المسابقات الأوليمبية الدولية بما يسهم فى خلق كوادر رياضية مميزة بمختلف الألعاب .

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية بالمستوى الراقى التى تتميز به مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية الجديدة بما يؤهلها للظهور بالمظهر المشرف خلال إستقبالها كافة المسابقات التى ستقام عليها مستقبلياً .

فيما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للإنتهاء من كافة المشروعات القومية التى تشرف عليها فى أزمنة قياسية وبأقصى كفاءة ممكنة بما يخدم رؤية الدولة المصرية للحفاظ على ريادتها فى كافة المجالات.