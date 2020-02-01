سيـــاســة

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثالثة بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

عقدت بالمركز القبطى الأرثوذكسى
بدور إبراهيم 8:01 م, السبت, 1 فبراير 20 8:01 م, السبت, 1 فبراير 20

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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ( القوات المسلحة ) بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الندوة التثقيفية الثالثة التى عقدت بالمركز القبطى الأرثوذكسى.

وبدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلى عن المركز القبطى الأرثوذكسى تناول ما يقدمه المركز من خدمات مختلفة، ثم كلمة للأنبا أرميا نائبًا عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية نقل من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصها على التواصل الدائم مع أبناء الوطن، وخلق حالة من الوعى لدى الشباب تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية.

كما تم عرض فيلم تسجيلى عن استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب لتنمية الوعى القومى لديهم وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، ثم محاضرة بعنوان “جهود القوات المسلحة فى المشاركة بخطة التنمية الشاملة للدولة” تناولت حجم ما تقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية فى مختلف ربوع مصر.

واشتملت الندوة على عرض فيلم تسجيلي بعنوان “حماية وطن” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية وعرض فيلم وثائقى عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة فى مجال مكافحة الإرهاب استعرض الأعمال البطولية وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ومسيرتهم العطرة وبطولاتهم فى الدفاع عن تراب الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة للمشاركين فى الندوة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لتوضيح الحقائق والمفاهيم المغلوطة فى إطار حرب الشائعات والمعلومات التى تواجهها مصر.

وألقى الخبير الاستراتيجى اللواء أح ناجى شهود محاضرة بعنوان “التوعية بالمخططات التى تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها”.

وقدم  فريق قيثارة وأسقفية الشباب بالتعاون مع المركز القبطى الأرثوذكسى أوبريت تغريدة مصر.

وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين، وعدد من الطلبة المتفوقين المشاركين فى الندوة.

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بقلم بدور إبراهيم

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