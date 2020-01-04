سيـــاســة

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية بمشيخة الأزهر الشريف

فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى جميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب
بدور إبراهيم 7:54 م, السبت, 4 يناير 20 7:54 م, السبت, 4 يناير 20

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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى -التابعة للقوات المسلحة المصرية- الندوة التثقيفية الثانية، والتى عقدت بمشيخة الأزهر الشريف، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى جميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن دور الأزهر الشريف فى دعم الأمن والسلم المحلى والعالمى، وتم عرض فيلم تسجيلى عن استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء، وكذا فيلم وثائقى
عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وعقدت محاضرة عن مساهمة القوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدنى، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعرض فيلم تسجيلى بعنوان “إعصار” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم محاضرة بعنوان  “حروب الجيل الرابع” تحت إشراف إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، كما تم تنفيذ فقرة فنية لكورال مشيخة الأزهر الشريف، وفى نهاية الندوة تم تكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين من الأزهر الشريف والقائمين على تنظيم الندوة.

حضر الندوة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وفضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التعليمية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار وأسر الشهداء والمصابين.

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بقلم بدور إبراهيم

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