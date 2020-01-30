القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب القلب

قام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر

تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لقسم القلب بـ القوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين، فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، وذلك فى الفترة من 29 وحتى 31 يناير الجارى.

ويتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات العلمية التى تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وعدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، إضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة فى الفروع العلاجية الأخرى باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، وتبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة اللواء طبيب خالد شكرى، رئيس المؤتمر مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، أشار فيها إلى الدعم الذى تولية القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية.

وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة ، واستقدام الخبراء الأجانب لتدريب شباب الأطباء وتبادل الخبرات بما ينعكس بشكل إيجابى على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى مدنياً أو عسكرياً .

وقام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات لهم .

كما عقد على هامش المؤتمر عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لشباب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملى على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة ، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان .

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب في القوات المسلحة والجامعات المصرية.