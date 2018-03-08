القوات المسلحة تنظم الدورة الخامسة فى الأمن القومى لأبناء المصريين بالخارج

بدور إبراهيم نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدورة التثقيفية الخامسة فى الأمن القومى لأبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والتى تستضيفها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين

بدور إبراهيم

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدورة التثقيفية الخامسة فى الأمن القومى لأبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والتى تستضيفها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تناولت الدورة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات، كذلك تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على ارض مصر، وذلك على ايدى نخبة من الخبراء الاستراتيجيين واساتذة الجامعات بالاكاديمية.

من جانبها وجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للقوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة وسرعة الاستجابة لفكرة الدورة، ايمانا منها باهمية ربط ابناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والامن القومى، واشارت الى ان الدورة تعد فرصة مهمة تتيح للشباب المعرفة بوطنهم مصر، والتحديات التى تواجهها، مشيرة إلى أن ابناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا بالخارج الذين يجب أن يكونوا على بينة من الامر بعيدا عن المعلومات المغلوطة المتداولة فى الاعلام الخارجى، وأكدت أن الشباب هم خط الدفاع الاول عن مصر فى الخارج، لافتة الى أن الدبلوماسيين يتلقون دورات مماثلة فى الامن القومى قبل توليهم مهام منصبهم فى السفارات والقنصليات بالخارج، وأوضحت أن هدف الدورة حماية ابنائنا فى الخارج من اى معلومات مغلوطة، او تأثيرات سلبية تستهدف عقول الشباب، وصد اى محاولات استقطاب للافكار المتطرفة، واستعراض جميع تحديات المنطقة.

واكد اللواء اح صفوت الديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام ببرامج الاعداد والتأهيل ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين والمدنيين، مشيدا بدور وزارة الهجرة فى الاهتمام بالمصريين فى الخارج وخاصة الشباب، بإعتبارهم شركاء فى صناعة مستقبل الوطن.

وقد شهدت الدورة عرض فيلما تسجيليا عن اكاديمية ناصر العسكرية العليا، كأكبر صرح علمى للدراسات الإستراتيجية بالشرق الأوسط، فيما يتعلق الامن القومى بابعاده الاجتماعية الاقتصادية والسياسية العسكرية ، وعرض فيلم “حكاية وطن” الذى يستعرض الإنجازات العظيمة والجهد الكبير للشعب المصري.

تأتى هذه الدورة ضمن فعاليات ملتقى شباب المصريين بالخارج لأبناء الجيلين الثانى والثالث تنظمها وزارة الهجرة لوفد شبابى من أبناء المصريين بكندا لربط الشباب بوطنهم الأم.