القوات المسلحة تكرم الفائزين فى المسابقات الثقافية والأدبية

بدور إبراهيم قامت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بتكريم الفائزين فى المسابقات الثقافية والادبية التى نظمت فى الذكرى الرابعة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة .وتم تكريم الفائزين فى المسابقة التى نظمت تحت عنوان " العسكرية المصرية قيم وبطولات " بالتعاون مع الاذاعة المصرية والتى تم اذاع

بدور إبراهيم



قامت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بتكريم الفائزين فى المسابقات الثقافية والادبية التى نظمت فى الذكرى الرابعة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وتم تكريم الفائزين فى المسابقة التى نظمت تحت عنوان ” العسكرية المصرية قيم وبطولات ” بالتعاون مع الاذاعة المصرية والتى تم اذاعتها علي مدار 30 حلقة خلال شهر اكتوبر 2017 ، كذلك الفائزين فى المسابقة الثقافية الجماهيرية التى نظمت خلال شهر اكتوبر بنظام الاستعلام الصوتى ، وايضا الفائزين فى المسابقة الأدبية فى شعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة بعنوان والتى نظمت تحت عنوان ( أكتوبر بطولة شعب ) .

جدير بالذكر أن إدارة الشئون المعنوية تلقت آلاف الأعمال الأدبية والإبداعية على مدار الفترة الماضية

وقامت بعقد لجان متخصصة تضم كبار الشعراء والأدباء والنقاد ، لتقييم الاعمال التى تنطبق عليها الشروط المحدده للمسابقات المختلفة من حيث الالتزام بقواعد الذوق العام والقيم والتقاليد المصرية ومراعاة البناء وسلامة اللغة العربية والالتزام بقواعد نظم الشعر .

وتم تكريم أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهداً كبيراً فى تقييم واختيار الاعمال المختارة بكل حيادية ونزاهة ، كما تم تقديم الجوائز المادية وشهادات التقدير للفائزين الذين أعربوا سعادتهم البالغة لإهتمام القوات المسلحة ورعايتها للمفكرين والمبدعين من ابناء الوطن ،

حضر الاحتفال رئيس الهيئه العامة لقصور الثقافة ورئيس الاذاعة المصرية وعدد من الكتاب والمبدعين والادباء والشعراء واسر الفائزين .