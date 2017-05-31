القوات المسلحة تقيم 133 مائدة رمضانية بالمحافظات

توزيع 2 مليون عبوة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع أجهزة الدولة بدور إبراهيم استمرارا لجهود القوات المسلحة فى التلاحم والمشاركة مع المواطنين مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، فقد صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي علي إقامة 133

توزيع 2 مليون عبوة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع أجهزة الدولة

بدور إبراهيم

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى التلاحم والمشاركة مع المواطنين مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، فقد صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي علي إقامة 133 مائدة رمضانية موزعة بكل محافظات الجمهورية بطاقة تتجاوز 810 آلاف وجبة معلبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك.

ففى نطاق المنطقة المركزية العسكرية أقامت القوات المسلحة 44 مائدة رمضانية بالمحافظات التى تدخل بنطاق مسئوليتها، منها 10 موائد بمحافظة القاهرة، و8 موائد بمحافظة الجيزة، و 6 فى القليوبية، و6 بالمنوفية ، و4 فى الفيوم، و4 موائد بمحافظة بني سويف ، و6 موائد بمحافظة المنيا حيث تركزت هذه الموائد فى المناطق الشعبية والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة اكبر عدد من الصائمين.



كما قام الجيش الثانى الميدانى بتنظيم 30 مائدة رمضانية منها 5 موائد بمحافظة بورسعيد و 6 موائد بمحافظة الدقهلية، و6 موائد بمحافظة الشرقية، و6 موائد بمحافظة دمياط، فضلا عن اقامة 7 موائد بمحافظة الاسماعيلية.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى أقيمت 18 مائدة رمضانية منها 8 موائد بمحافظة السويس، و 8 موائد بمحافظة جنوب سيناء، ومائدتين بمحافظة البحر الأحمر.

كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية منها 8 بمحافظة الاسكندرية، و6 موائد بمحافظة الغربية، و3 موائد بمحافظة البحيرة، و4 موائد بمحافظة كفر الشيخ.

كما أقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنظيم 18 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها 4 موائد بمحافظة اسيوط و4 موائد بمحافظة البحر الاحمر ومائدة بمحافظة الاقصر، و3 موائد بمحافظة قنا، ومائدتين بمحافظة اسوان، ومائدتين بمحافظة سوهاج، ومائدتين بمحافظة الوادى الجديد، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتان بمحافظة مطروح.

كما شاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز 2 مائدة بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود وهيئة الامداد والتموين بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار مع قيام القوات المسلحة بطرح 2 مليون من العبوات الغذائية بأسعار مخفضة بالقري والنجوع والمناطق الاكثر احتياجا وذات الكثافات السكانية العالية بهدف توفير الاحتياجات الاساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بواقع 25 جنيها للعبوة بدلا من 87 جنيها وذلك بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

من جانبه أكد اللواء اركان حرب ايهاب المحمدى مدير إدارة التعيينات التابعة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والإشراف الجيد على موائد افطار الصائمين والتى تعد من ابرز مظاهر التكافل الاجتماعى خلال الشهر الكريم، كذلك الاعداد والتجهيز الجيد للاصناف التى يتم تقديمها داخل العبوات الغذائية ، حيث ساهمت ادارة التعيينات في تجهيز 4 مليون عبوة غذائية من اجمالي 8 ملايين عبوة يتم توزيعها على دفعات علي مستوي الجمهورية ، وروعى فى إعداد العبوة الغذائية المخفضة توفير سلع تموينية أساسية وضرورية تناسب احتياجات الأسرة المصرية حيث تضم العبوة كيلو جراما من السكر والارز والفول و3 أكياس مكرونة، بالاضافة الي عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي.



واشار الي ان إدارة التعيينات هى إحدى الإدارات التابعة لهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة والتى يقع على عاتقها مسئولية تقديم أعمال التأمين بالتعيينات للقوات المسلحة سلماً وحرباً من خلال أنشطتها المختلفة فى المجالين العسكرى والمدنى لافتا الي دور القوات المسلحة في توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين من خلال 9 مجمعات إنتاج الخبز العملاقة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والإسماعيلية والتى تعمل لخدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنتاج اكثر من 3 ملايين رغيف خبز / يوم وفقا أحدث المنظومات الآلية لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، كما ساهمت الإدارة بطرح فائض إنتاج مصانع القاعدة الإنتاجية لإدارة التعيينات بمنافذ البيع الخاصة بالقوات المسلحة لصالح القطاع المدنى لتخفيف العبء عن المواطنين وتدبير احتياجاتهم بأسعار اقتصادية أقل من مثيلتها فى الأسواق المحلية، فضلا عن المعاونة فى إيجاد الحلول السريعة لمشاكل البطالة للشباب من خلال تدريبهم بالوحدات الإنتاجية بالقوات المسلحة.