القوات المسلحة تقيم موائد رمضانية فى مختلف المحافظات

بدور إبراهيمصدَّق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إقامة 132 مائدة إفطار رمضانية موزعة بمحافظات الجمهورية كافة بطاقة تتجاوز 26800 وجبة معلبة يوميًا، وبإجمالى 804 آلاف وجبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك.وتركز الموائد الرمضانية على المناط



بدور إبراهيم

صدَّق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إقامة 132 مائدة إفطار رمضانية موزعة بمحافظات الجمهورية كافة بطاقة تتجاوز 26800 وجبة معلبة يوميًا، وبإجمالى 804 آلاف وجبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك.

وتركز الموائد الرمضانية على المناطق الشعبية، والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.



وأقامت القوات المسلحة فى نطاق المنطقة المركزية العسكرية 43 مائدة رمضانية بالمحافظات التى تدخل بنطاق مسؤوليتها، منها 9 موائد بالقاهرة، و8 موائد بالجيزة، و6 موائد فى القليوبية، و6 موائد بالمنوفية، و4 موائد فى محافظة الفيوم، و4 موائد فى بنى سويف، و6 موائد بالمنيا.

وفى السياق ذاته، نظَّم الجيش الثانى الميدانى 30 مائدة رمضانية منها 5 موائد فى بورسعيد، و6 موائد بالدقهلية، و6 موائد بالشرقية، و6 موائد بدمياط، فضلًا عن إقامة 7 موائد بالإسماعيلية .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى أقيمت 18 مائدة رمضانية منها 8 موائد بالسويس، و8 موائد بجنوب سيناء، ومائدتان فى البحر الأحمر.

وأقامت المنطقة الشمالية العسكرية 19 مائدة رمضانية منها 6 بالإسكندرية، و6 موائد بالغربية، و3 موائد فى البحيرة، و4 موائد بكفر الشيخ.

فى حين نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية 18 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها 4 موائد بأسيوط، و4 موائد بالبحر الأحمر، و3 موائد بقنا، ومائدتان بكل من “أسوان، وسوهاج، والوادى الجدي”، ومائدة بالأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتين بمرسى مطروح .

وعلى صعيدٍ متصل، شاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتين بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبرى