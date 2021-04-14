سيـــاســة

القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من المساجد الكبرى خلال رمضان

استكمالاً لدورها الوطنى فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا
أحمد اللاهوني 3:28 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 3:28 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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واصلت الإدارات التخصصية فى القوات المسلحة قيامها بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومى فى رمضان، لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، استكمالاً لدورها الوطنى فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى التى تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

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وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائى واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، واستخدمت فى أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج.

يأتى ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وفى إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع كل إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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