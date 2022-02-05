سيـــاســة

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل في سيناء

استمرارا لجهود تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء
أحمد اللاهوني 2:32 م, السبت, 5 فبراير 22 2:32 م, السبت, 5 فبراير 22

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افتتح اللواء أ/ ح خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أ / ح محمد عبد الفضيل أبو شوشة محافظ شمال سيناء مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تقديم الدعم التنموى الشامل لأهالى سيناء.

وبدأت الفاعليات بمراسم الافتتاح للمسجد أعقبها تأدية الحضور والمدعويين لشعائر صلاة الجمعة، وعقب الصلاة إلتقى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بشيوخ وعواقل سيناء وألقى كلمة أكد خلالها على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لإحداث التنمية بسيناء.

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وأشار إلى ما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء وذلك بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدنى .

وأشاد محافظ شمال سيناء بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لأهالى سيناء، مؤكداً أن التعاون بين القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية بالدولة قد ساهم فى تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل ومستقبل مشرق .

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ومن جانبهم عبر شيوخ وعواقل سيناءعلى شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات فى سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى سيناء، وصولاً لإحداث التنمية الشاملة بها .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى سيناء، وعرفاناً بما يقدموه من جهود وتضحيات لمساندة الدولة المصرية والقوات المسلحة للحفاظ على راية الوطن وصون أمنه واستقراره.

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حضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة شمال سيناء ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وعدد من الشخصيات العامة .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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