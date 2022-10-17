القوات المسلحة تفتتح مستشفى كلية الطب بألماظة أمام المدنيين

نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عقده اللواء طبيب أشرف محيي مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بمنطقة ألماظة لعلاج المرضى المدنيين بأسعار اقتصادية على أيدى نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية واستشارى القوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات طبية متميزة للمدنيين.

وأكد خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر، اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه كافة أوجه وسبل الدعم بالمجال الطبى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى وبأسعار تتناسب مع كافة فئات الدخل بكافة طبقات المجتمع.

وأشار إلى أن المستشفى يتوفر بها نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية والمستشارين العسكريين، بالإضافة إلى توافر كافة الأجهزة الطبية والمعدات ذات المواصفات العالمية، فضلاً على أن المستشفى يتوفر بها أطقم التمريض المؤهلة للتعامل مع كافة التخصصات الطبية مستندة على التأهيل العلمى المرموق بأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال التمريض لتوفير كافة أوجه الرعاية الفائقة للمرضى.

كما أوضح أن المستشفى تشمل جميع التخصصات بالإضافة إلى قسم الأشعة ومعامل تحاليل وبنك دم تم تجهيزهم بأرقى المعايير الطبية المتطورة.

يأتى ذلك فى إطار سعى القوات المسلحة على تطبيق منظومة علاجية مثالية يتم فيها استغلال إمكانيات أساتذة كلية الطب المختارين من أفضل أساتذة الجامعات المصرية والمستشارين العسكريين تحت إدارة عسكرية قادرة على تطبيق أعلى معايير الجودة لخدمة المريض المصرى .