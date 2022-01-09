القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل» بشرم الشيخ بعد إعادة تطويره

بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل للفندق من خلال اتباع معايير الجودة العالمية فى مجال الفندقة

افتتحت القوات المسلحة فندق “جويل ” بشرم الشيخ، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل للفندق من خلال اتباع معايير الجودة العالمية فى مجال الفندقة، روعى فى عملية التطوير استخدام أحدث التصميمات الهندسية العالمية وتجهيز الفندق بكل الخدمات المتطورة ومراعاة مظاهر التناسق الجمالى والإبداعى بما يلقى إعجاب المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواصلة منظومة التطوير والتحديث لمختلف المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم خدمة متميزة للضباط وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين فضلاً عن توفير خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية متميزة بتلك المنشآت.

يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القوات المسلحة لأبنائها بما يسهم فى رفع الروح المعنوية وتقديم كافة الخدمات اللائقة بهم وبأسرهم.