القوات المسلحة تفتتح فندق جويل المنيا بعد تطويره

قامت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة بافتتاح فندق ” جويل ” المنيا، وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير الشاملة به والتى روعى فيها تطبيق أرقى التصميمات الهندسية لإبراز مقومات المظهر الجمالى فى إنشاءات الفندق، فضلاً عن مراعاة أحدث معايير الفندقة العالمية فى منظومة العمل بالفندق مما يسهم فى توفير كافة الخدمات للزائرين من العسكريين والمدنيين على حد سواء.



جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية التابعة للقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها .



وتشهد سلسلة نوادى وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الآونة الأخيرة طفرة هائلة من حيث التطوير والتحديث بما يمكنها من توفير كافة الخدمات الفندقية بأحدث معايير الجودة العالمية .يأتى ذلك فى إطار الدعم المستمر الذى توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال صروحها الفندقية العريقة.



حضر مراسم الإفتتاح مساعد وزير الدفاع للتدريب والخدمة الوطنية، ومدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة، ومحافظ المنيا، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.