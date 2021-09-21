القوات المسلحة تعنى المشير محمد حسين طنطاوي

توفي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق عن عمر يناهز 85 عامًا

نعت القيادة العامة للقوات المسحلة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عامًا والذى يعد أبرز جنرالات الجيش فى تاريخ مصر المعاصر، خاصة بعد دوره الكبير الذى لعبه خلال ما يعرف بـ «ثورة 25 يناير»، والتى أدت إلى تحنى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وقال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة عبر صفحة التواصل الإجتماعي «فيس بوك» إن القيادة العامة تنعي إبنًا من أبنائها من قادرة حبر أبناء وقادة حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدم المتحدث الرسمي بخالص العزاء لأسرة المشير طنطاوي ولضباط، وأفراد القوات المسلحة.

رئاسة الجمهورية تعلن وفاة طنطاوي

أعلنت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقالت رئاسة الجمهورية إن مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن المشير طنطاوي كان من أبرز أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.

كما أنه قائد ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينعى للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، معربًا باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.

حياة المشير طنطاوي

ولد المشير محمد حسين طنطاوي فى عام 1935، وتخرج فى الكلية الحربية بالقاهرة فى عام 1956 بعد تمكنه من حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية.

شارك طنطاوي فى غالبية الحروب التى شهدتها مصر بداية من العدوان الثلاثى فى عام 1956، ثم نكسة 1967، ومعارك حرب الاستنزاف فى الفترة من 1967 حتى عام 1972.

كما شارك فى حرب السادس من أكتوبر عام 1991 قائدًا للكتيبة السادسة عشر، ثم شارك فى حرب تحرير الكويت بعد غزو العراق لها فى عام 1991 رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة. المشير محمد حسين طنطاوي

وفى عام 1991 عين وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسحلة، وفى عام 1993 رقي إلى رتبة مشير.

وخلال حياة داخل المؤسسة العسكرية المصرية تقلد المشير طنطاوي العديد من المناصب منها رئيس فرع التنظيم، قسم العمليات بالجيش الميداني، وعضو هيئة تدريس في الكلية العسكرية، وملحقا عسكريا في باكستان وأفغانستان، فضلا عن قائد الكتيبة السادسة في حرب السادس من أكتوبر، وقائد لواء مشاة آلي.

كما رأس عمليات سلاح المشاة، ورأس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة وتولى قيادة الحرس الجمهوري وغيرها.