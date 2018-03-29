القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية



بدور ابراهيم

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية والتى تشمل الدفعات 113 أطباء و76 مهندسين و64 مختلط والدفعة 106 رئيسات تمريض دفعة مايو 2018 م، صرح بذلك اللواء أ.ح جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية اثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية ان التخصصـات تشمـل الطب البشري من الذكور الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه، ويمكن للاطباء البشريين الحاصلين علي درجة “الماجستير / الدكتوراه ” الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة شرط ان يكونوا من التخصصات “التشريح / الكيمياء الحيوية / الباثولوجيا / الفارماكولوجي / الباطنة / الصحة العامة وطب المجتمع / الميكروبيولوجي/ النساء /الاطفال وتخصص طب الاسنان والطب البيطرى ” وورئيسات تمريض اناث من الحاصلات علي درجة البكالوريوس، ويشترط لدفعة الأطباء ان يكون المتقدم قد امضي فترة الامتياز وان يكون حاصلاً علي تقدير جيـد فأعلـي للاطباء البشريين والاسنان، ومقبول فأعلي بالنسبة للطب البيطرى والتمريض اناث، وأن يكون المتقدم حاصلاً علي المؤهل عام 2017 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا يزيد سن المتقدم في الأول من مايو 2018 بالنسبة للاطباء البشريين وطب الاسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس عن 30سنه، والحاصلين علي درجة الماجستير عن 34 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنه، والاطباء البيطريين الحاصلين على درجة البكالوريوس عن 28 سنة وخريجات كلية التمريض الاناث الحاصلات علي درجة البكالوريوس عن 26 سنة.

أما بالنسبة للدفعة 76 مهندسين فتشمل تخصصات كهرباء قوى /الحواسب/ اتصالات – الكترونيات /ميكانيكا قوى ميكانيكا انتاج /هندسة بحرية ( بناء سفن ) /ميكانيكا سيارات /هندسة طيران /هندسة مدنى / هندسة عمارة / هندسة طبية /الهندسة الكميائية، ويشترط ان يكون المتقدم من الذكور الحاصلين علي المؤهل عام 2017 وما قبلها على أن لا يزيد السن فى الاول من مايو 2018 عن 26 سنة بتقدير مقبول فأعلى ويتم المفاضلة بين المتقدمين علي اساس الدرجة العلمية اولا ثم درجات النجاح في باقي اختبارات القبول.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة 64 مختلط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على تقدير جيد فأعلى في تخصصات كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة/ كيمياء حيوية/ كيمياء تحليلية/ علوم ميكروبولوجى / علوم حيوان / علوم بيولوجي /علوم جيولوجيا /علوم فيزياء / علوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات ” انجليزي ,عبرى ,فرنسى ,يابانى، سواحيلى “، وتخصص اعلام وصحافة علي أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2017 م والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن في الاول من مايو 2018 عن 26 سنة. ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط الحاصلين على الماجيستير على الا يزيد السن عن 34 سنه، وتخصص اداب علم نفس من الاناث بشرط ان تكن حاصلة على المؤهل عام 2017 والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فاعلى على أن لا يزيد السن في الاول من مايو 2018 عن 26 سنة ويفضل ان تكون الإناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة.

من جانبة اوضح مدير الكلية الحربية انه بالنسبة للتخصصات المطلوبة بدرجة “البكالوريوس / الليسانس ” سيتم قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة وسيتم معاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة حتي في حالة حصول الطالب علي درجة علمية اعلي “ماجستير / دكتوراه “، اما بالنسبة لتخصص الطب البشري فيسمح بقبول الطالب بدرجة علمية اعلي “ماجستير / دكتوراه “، وكذلك الكيمياء التحليلية فيسمح بقبول الطالب بدرجة الماجستير.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، والا يكون الطالب او ابويه مكتسبين او متقدمين على اى جنسية اخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد أستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد عسكرى أو مدرسة عسكرية، وان لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، وان يجتاز جميع الإختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول وفقاً للمستويات المقررة، وان يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7,5 متر بدون تردد وللمرة الاولى , ولايجوز إعادة الكشف على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية، ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للاناث ويسمح للضباط الإحتياط والمكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط ان يجتاز الاختبار الشحصى ( كشف الهيئة ) ويجتاز العرض الطبى العام والتى تشتمل على التحاليل الطبية المتقدمة.

على ان تكون مدة الدراسة ستة اشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة اتمام الدراسة العسكرية علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 31/ 3 /2018.