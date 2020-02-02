القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل للشركات المدنية الراغبة فى التعامل معها

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، طبقاً للآتى:

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020 / 2021.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، طبقاً للآتى:

1 – قيام الشركات التى تتقدم لأول مرة / التى تنتهى الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها فى 30- 6 -2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربى بمدينة نصر خلال الفترة من 2 – 27 / 2 / 2020.

2- تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كل الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020.

برجاء الالتزام بالتوقيتات المشار إليها.