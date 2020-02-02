استثمار

القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل للشركات المدنية الراغبة فى التعامل معها

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، طبقاً للآتى:
بدور إبراهيم 7:09 م, الأحد, 2 فبراير 20 7:09 م, الأحد, 2 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020 / 2021.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، طبقاً للآتى:

1 – قيام الشركات التى تتقدم لأول مرة / التى تنتهى الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها فى 30- 6 -2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربى بمدينة نصر خلال الفترة من 2 – 27 / 2 / 2020.

2- تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كل الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020.
برجاء الالتزام بالتوقيتات المشار إليها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم بدور إبراهيم

ملف الكاتب بدور إبراهيم

اقرأ أيضاً

السيسى: البلاد تبنى بالعمل والإخلاص وليس «بالدلع».. و800 مليار جنيه تكلفة مشروعات إقليم القناة

بدور إبراهيم 8:01 ص, الأثنين, 6 مايو 19