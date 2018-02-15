القوات المسلحة تعقد مؤتمرا لشرح تفاصيل عمليتها الشاملة بسيناء

بدور إبراهيمأكد العقيد اح تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة أن الجيش المصرى والشرطة المدنية يحاربون الإرهاب بسيناء بدءًا من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، وأنهم يمارسون مهامهم بكل قوة لتطهير المناطق بشمال ووسط سيناء من العناصر والتنظيمات التكفيرية وملاحقة البؤ



بدور إبراهيم

أكد العقيد اح تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة أن الجيش المصرى والشرطة المدنية يحاربون الإرهاب بسيناء بدءًا من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، وأنهم يمارسون مهامهم بكل قوة لتطهير المناطق بشمال ووسط سيناء من العناصر والتنظيمات التكفيرية وملاحقة البؤر الارهابية بمنطقة دلتا مصر والظهير الصحراوي وغرب وادي النيل، ومنعها من التواصل مع العناصر الارهابية بشمال ووسط سيناء او التأثير علي الامن الداخلي.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي نظمته ادارة الشئون المعنوية بالمركز الاعلامي للقوات المسلحة بحضور ممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لشرح التفاصيل الخاصة بخطة المجابهة الشاملة التي تنفذها التشكيلات التعبوية والافرع الرئيسية والوحدات الخاصة بشمال ووسط سيناء ومناطق اخري بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي مؤسسات الدولة.

واكد المتحدث العسكري ان القوات المسلحة حريصة علي اتخاذ كافة الاجراءات لتأمين حماية المدنيين في مناطق مكافحة النشاط الارهابي من خلال قواعد الاشتباك التي تم وضعها بدقة، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد العناصر الارهابية والمطلوبين جنائيا واحالتهم الي المحاكمة وفقا للمعايير والضمانات التي كفلها الدستور، كذلك الافراج عن العناصر المشتبه بهم بعد استكمال مراجعة موقفهم الامني.

واشاد بتعاون اهالي سيناء وتفهمهم الاجراءات الاستثنائية التي يتم تطبيقها بمناطق مكافحة النشاط الارهابي، وتشديد الاجراءات الامنية علي المعابر والمعديات من والي سيناء لمحاصرة العناصر الارهابية ومنع تسربهم الي الداخل.

واكد ان القوات المسلحة وافرعها الرئيسية قادرة علي تأمين الاهداف الحيوية والإستراتيجية للدولة المصرية وحماية مصالحنا الاقتصادية في البحر المتوسط، مشيرا الي ان العملية تهدف الي تعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود الخارجية وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة عملية التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد امن واستقرار الجبهة الداخلية.

وناشد وكالات الأنباء الأجنبية تحرى الدقة فى تناول أى موضوعات تخص العمليات فى سيناء والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أى موضوعات بذات الشأن، مشيرا الي الاخبار والتقارير المغلوطة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها للتشويه والتشكيك فى الدولة المصرية وقواتها المسلحة.

واشار الي اجمالي النتائج المتحصل عليها حتي اليوم السادس منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 على كافة الإتجاهات الإستراتيجية والتي اسفرت عن تدمير 137 هدف بواسطة القوات الجوية، والقضاء على 53 فرد تكفيرى، والقبض على 5 فرد تكفيرى وعدد 680 فرد مابين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه فى دعم العناصر التكفيرية وبيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كذلك تدمير 378 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدمها للإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة تضمنت إحدى الأوكار مركز إعلامى يستخدمة العناصر التكفيرية.

وإكتشاف وتدمير 177 عبوة ناسفة و1500 كجم من مادة C4 وكمية من مادة TNT، إكتشاف وتدمير وضبط 57 عربة دفع رباعى وعدد 88 دراجه نارية خاصة العناصر التكفيرية، وإكتشاف وتدمير 3 فتحة نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالتوازى مع ملاحقة العناصر العاملة فى مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة وقد تم تدمير 35 مزرعة لنبات البانجو وضبط حوالى 8,3 طن من المواد المخدرة ومليون و200 ألف قرص مخدر.

كما استعرض اللواء اركان حرب ياسر عبد العزيز ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة الاجراءات المتخذة خلال العملية الشاملة سيناء 2018 اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2018 بالتعاون الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية وكافة مؤسسات الدولة، واشار الي ان القوات المشاركة فى تنفيــذ الخطــة تمثل عناصر ذات تسليح وتدريب خاص على مجابهة الإرهاب من القوات التابعة للقيادة الموحدة لشرق القناة والتى تعمل فى نطاق عمل الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بجانب وحدات خاصة من الشرطة المدنية مكلفة بمهام تطهير المناطق بشمال ووسط سيناء من العناصر والبؤر الإرهابية.

اضافة الي قوات خاصة تشكل من عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وحرس الحدود لمجابهة وملاحقة البؤر الإرهابية بمناطق الدلتا وغرب وادى النيل والتعامل الفورى ضد العناصر الإجرامية وأعمال تهريب الأسلحة والتسلل عبر الحدود الدولية على الإتجاهين الإستراتيجيين الغربى والجنوبى، بجانب قوات دعم وإسناد تتكون من عناصر من القوات الجوية تعمل علي تقديم الدعم الجوي المباشر للقوات اثناء عمليات تطهير المناطق خارج التجمعات السكنية والتي يتواجد بها البؤر الارهابية الي جانب تخصيص قطع بحرية تعمل كقوة اسناد وتأمين للساحل ضد مصادر التهديد الخارجي وتأمين مصادر الثروات بالمياه الاقليمية والاقتصادية المصرية الي جانب حماية الأجناب وتقديم الدعم المباشر للقوات اثناء تنفيذ عمليات المداهمات للبؤر الارهابية ومنع اي عمليات تسلل أو دعم لوجستي للعناصر الارهابية، كذلك احتياطيات للتدخل السريع، تشكل من بعض الوحدات الفرعية من القوات البرية والقوات الخاصة تستخدم للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة ومجابهة العدائيات المختلفة طبقا لمصادر التهديد.

واكد ممثل هيئة العمليات ان القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت مجموعة من القواعد والضوابط الصارمة التي تحكم الإطار العام لتنفيذ الخطة والتي تمثلت في الالتزام بأوامر السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة لتنفيذ مهام المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الارهابي وتحصين المجتمع المصري من شرور الارهاب.

كذلك الحفاظ علي القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الانسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنين من ابناء شعب مصر العظيم في كافة المناطق اللتي تشهد عمليات مداهمات امنية وخاصة في مناطق شمال ووسط سيناء والالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها دوليا والمتعارف عليها.

بجانب التعاون الوثيق بين كافة امؤسسات الدولة والسلطات المحلية لتوفير التأمين بالإمدادات الغذائية والتأمين الصحي والاجتماعي للسكان المحليين وبالمدن وبالمحافظات التي تشهد عمليات أمنية، مع توفير الشفافية والمصداقية الكاملة في طرح المعلومات وحقائق الموقف الامني الميداني امام الرأي العام الداخلي والخارجي، والالتزام المطلق بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في القوانين الوطنية خلال التعامل مع العناصر الارهابية والعناصر الاخري المشتبه بها بمناطق المواجهات الامنية.

وتناول ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة بالشرح والتحليل مراحل تنفيذ الخطة الشاملة، حيث تمثلت المرحلة الأولي التخطيط والإعداد والتجهيز لتنفيذ الخطة، والتي بدأت ونفذت بالفعل منذ صدور تكليفات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة وانتهت مع بدء تنفيذ العملية الأمنية والأنشطة الأخري التدريبة والعملياتية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكان من أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:

– قيام أجهزة جمع المعلومات بتنفيذ خطة مكثفة لأعمال الرصد الدقيق لتحديد والكشف عن مناطق اختباء البؤر الارهابية خاصة في شمال ووسط سيناء بالتعاون مع اهالي سيناء الشرفاء الي جانب تحديد مصادر التهديد الاخري.

– اعداد تنظيم وتشكيل وتدريب عناصر من الجيش والشرطة المدنية متخصصة في اعمال مكافحة الارهاب وتحديد المهام الخاصة بها علي الارض داخل قطاعات فرعية ومناطق وتحت اشراف مراكز قيادة وسيطرة ميدانية.

– تنفيذ مخطط تدريب واقعي ومكثف علي الارض وتنظيم التعاون بين قوات الجيش والشرطة المدنية علي المهام الامنية والعملياتية المخططة.

– رفع جاهزية الارتكازات الامنية وتوفير الحماية والتامين الشامل ضد مصادر التهديد.

– تنفيذ خطة تأهيل نفسي ومعنوي للقوات المشاركة يرتكز جوهرها علي الالتزام بعقيدة القوات المسلحة “النصر أو الشهادة في سبيل أمن واستقرار الوطن” والدفاع عن مقدسات الدولة المصرية وحماية وتأمين شعبها العظيم ضد شرور الارهاب والتطرف والثأر لشهداء الجيش والشرطة المدنية من ضحايا الإرهاب الغادر.

– تنفيذ حملات مداهمات امنية خاصة ضد البؤر الارهابية المكتشفة وتدميرها والقضاء علي العناصر الارهابية وكانت اهم النتائج خلال الشهرين الماضيين القضاء علي اكثر من 50 فرد تكفيري والقبض علي اكثر من 200فرد اخرين، وتدمير مئات من المخازن والملاجئ والعشش التي تستخدمها العناصر الارهابية كقاعدة انطلاق وملاذات لمواصلة عملياتها الاجرامية، الي جانب تدمير اكثر من 70 عربة دفع رباعي ونصف نقل وتفكيك والتخلص من اكثر من 150 عبوة ناسفة.

– تنفيذ مخطط التعامل مع الانفاق عبر استخدام كافة الوسائل التكنولوجية للحد من مخاطر تواصل العناصر الارهابية عبر استخدام الانفاق (تدمير حوالي 3000 فتحة نفق خلال السنوات القليلة الماضية) بالاضافة الي مواصلة اجراءات فرض المنطقة العازلة مع قطاع غزة.

– رفع جاهزية المنشأت والوحدات الادارية والخدمية خاصة بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق الكامل مع اجهزة الحكم المحلي (مخابز – مستشفيات – السلع التموينية – الخدمات الاجتماعية ) لتوفير الإحتياجات الأساسية لاهالي سيناء الشرفاء.

اما المرحلة الثانية والتي تمثلت في مجابهة العناصر والتنظيمات الارهابية وتعزيز قدرات تأمين الحدود الخارجية للدولة، وكان من أبرز إجراءات هذه المرحلة على الإتجاه الشمالى الشرقى تقوم القيادة الموحدة المكلفة بمهام مكافحة الإرهاب فى شمال ووسط سيناء بتنفيذ عمليات مداهمة شاملة للبؤر الإرهابية على النحو الآتــــى :

فى نطاق مسئولية الجيش الثانى الميدانى

تقوم قوات الجيش الثانى الميدانى بالتحرك من مناطق تمركزها على عدة محاور رئيسية تشمل مدن [ رفح – الشيخ زويد – العريش ] وظهيرها الصحراوى بمهمة تطهير مناطق عملها من البؤر الإرهابية.

بالتوازى مع إحكام السيطرة وفرض حصار شامل على المحاور والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمناطق عمل القوات وقطع أى خطوط للإمداد للعناصر الإرهابية ومنعها من الهروب من مناطق إختبائها، بالإضافة إلى مواصلة تأمين أهداف السيطرة القومية والحيوية داخل المدن الرئيسية بمحافظة شمال سيناء وفرض نطاق أمنى مشدد غرب وشرق المجرى الملاحى لقناة السويس لمنع أى عمليات هروب أو تسلل للعناصر الإجرامية ومن يساندها، مع تقديم أعمال الدعم والإسناد الجوى والبحرى بتخصيص عدد من الطائرات لتنفيذ أعمال القذف الجوى ضد تجمعات البؤر الإرهابية المكتشفة ومناطق الدعم اللوجيستى الخاصة بها والإسناد البحرى عبر ساحل البحر لتضييق الحصار على تحركات العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب من مناطق إختبائها.

داخل نطاق مسئولية الجيش الثالث الميدانى :

تقوم قوات الجيش الثالث الميدانى مدعمة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات يعاونها عناصر من الشرطة المدنية للتعامل مع البؤر الإرهابية ومناطق تكديس الدعم اللوجيستى لها، وذلك عبر تقسيم مناطق المداهمات من شرق القناة بوسط سيناء حتى خط الحدود الدولية من خلال عدة قطاعات رئيسية.

بالتوازى مع فرض طوق أمنى لمنع هروب وتسلل العناصر الهاربة إلى الدروب والوديان المؤدية إلى جنوب سيناء وإحكام السيطرة على الشريط الحدودى على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، مع تقديم الدعم والإسناد الجوى والبحرى عبر تنفيذ أعمال القذف الجوى للبؤر الإرهابية وتأمين المعابر المؤدية إلى سيناء وساحل البحر الأحمر.

وفى نطاق المنطقة الممتدة بدلتا مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل

تقوم عناصر وحدة مكافحة الإرهاب بأعمال الداوريات الأمنية لتفتيش مناطق الظهير الصحراوى للوادى والدلتا وتأمينها ضد تسلل أى من العناصر الإرهابية / الإجرامية عبر الإتجاهات الإستراتيجية الأخرى.

وفى نطاق المناطق العسكرية [ المركزية – الشمالية – الغربية – الجنوبية ] :

تنفذ عدد من الوحدات البرية / البحرية / الجوية أنشطة تدريبية ورمايات تخصصية بالتوازى مع تنفيذ داوريات أمنية مكثفة لمعاونة عناصر حرس الحدود فى مواجهة المسارب المحتملة لتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود الجنوبية والغربية مع مواصلة تنفيذ مهام تأمين الساحل بالبحر المتوسط والأحمر وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة وتأمين مصادر الثروات النفطية والمعدنية، وتخصيص أعمال دعم وإسناد جوى وبحرى لتكثيف أعمال التأمين للحدود الخارجية للدولة ضد أى مصادر تهديد خارجى.

وتحدث العميد بحرى أ ح وليد عطية من القوات البحرية عن المهام التي تنفذها القوات البحرية في اطار العملية الشاملة سيناء 2018 وتنفيذ خطة المجابهة الشاملة للأعمال الإرهابية، حيث تقوم القوات البحرية على مدار الساعة بتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية مع تنفيذ مناورات تدريبية وعملياتية فى الإتجاهات المختلفة، حيث تحتفظ القوات البحرية بأعلى جاهزية قتالية لوحداتها، مع الأستمرار فى التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المختلفة لإستكمال منظومة العمل الأمنى.

واشار الي قيام القوات البحرية بدفع تشكيل بحرى مدعوم بحاملة مروحيات محمل عليها عناصر القوات الخاصة البحرية وطائرات الهليكوبتر وعناصر من الدفاع الجوى علي المحور الأستراتيجى الشرقى ولمجابهة العناصر الأرهابية والقيام بتأمين خطوط الملاحة البحرية ومدخل قناة السويس مع إنزال عناصر القوات الخاصة البحرية على الساحل الشمالى بسيناء من إتجاة البحر بغرض إحكام الحصار البحرى على المنطقة من بورسعيد إلى رفح وتمشيط المناطق الساحلية ومهاجمة العناصر الإرهابية بجوار الساحل وقطع خطوط إمدادها ومنع فرار/ تسلل العناصر الإرهابية من وإلى منطقة العمليات بالتعاون الكامل مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود والتشكيلات التعبوية المشاركة بالعملية، مع الإستمرار فى تأمين الأهداف الحيوية الإستراتيجية على الساحل، وفى عمق المنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية بإستخدام كافة الإمكانيات من وحدات بحرية ومنظومات فنية لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد من الثروة المعدنية (غازية او نفطية) في عمق وقاع البحار.

كما استعرض الجهود المبذولة علي الاتجاه الاستراتيجي الشمالي حيث تقوم القوات البحرية بتكثيف اجراءات تأمين اهداف السيطرة القومية من خلال تأمين المجري الملاحي لقناة السويس، لتأمين خطوط المواصلات البحرية في المياه الاقليمية والمجري الملاحي لقناة السويس بالتعاون مع قوات حرس الحدود وافواج تأمين المجري الملاحي بالتشكيلات التعبوية.

وعلي الاتجاه الاستراتيجي الغربي تقوم القوات البحرية بفرض السيطرة البحرية لمنع تسلل اي عناصر ارهابية عبر الحدود البحرية الغربية وتعزيز الامن البحري من خلال منع عمليات الجريمة المنظمة من تهريب السلاح والمخدرات والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية واعمال الهجرة غير الشرعية.

وفي الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي تكثف القوات البحرية اجراءاتها لمنع تسلل العناصر الارهابية عبر الحدود ومنع عمليات تهريب السلاح والمخدرات لحماية الامن القومي المصري، مع معاونة التشكيلات التعبوية واجهزة وزارة الداخلية في حماية الجبهة الداخلية للبلاد.

بالاضافة الي المهام المكلفة بها القوات البحرية في العملية الشاملة سيناء 2018 تستمر القوات البحرية في تنفيذ الانشطة التدريبية المخططة والاستمرار في رفع الكفاءة القتالية والمحافظة علي درجة عالية من الاستعداد القتالي لكافة عناصرها المقاتلة والادارية لضمان استمرار الاعمال القتالية طوال مدة العملية.

كما تحدث العميد طيار اح علاء دواره من القوات الجوية عن الاعمال التي تنفذها القوات البحرية بالعملية الشاملة سيناء 2018، حيث تقوم القوات الجوية علي مدار الساعة في تأمين جميع الاتجاهات والاهداف الاستراتيجية بالدولة من خلال تنفيذ اعمال الاستطلاع الجوي مع الاستعداد للتعامل مع جميع التهديدات المختلفة فور اكتشافها، كما تستمر القوات الجوية في تنفيذ مهامها في العملية الشاملة سيناء 2018 من خلال تنفيذ هجمات جوية مركزة ضد تمركزات العناصر الارهابية بسيناء.

وشدد علي ان القوات الجوية تعمل خارج التجمعات السكانية حفاظا علي ارواح المدنيين، وتنفيذ مهامها استنادا الي المعلومات المدققة التي يتم الحصول عليها من المصادر المختلفة لجمع المعلومات ثم تقوم بتنفيذ طلعات الاستطلاع الجوي لتدقيق المعلومات الفنية والتخصصية وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك للقوات الجوية لعدم التأثير علي الاهداف والافراد المدنيين، وبإنتهاء طلعات الاستطلاع الجوي التخصصية يتم تحليل المعلومات التي تم رصدها للاهداف المنتظر التعامل معها بهدف تحديد التشكيلات الجوية المنفذة وكذا الذخائر الجوية التي سيتم استخدامها واولويات التعامل طبقا لمكان وطبيعة الاهداف وذلك بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية.

واشار انه في اطار العملية الشاملة سيناء 2018 قامت القوات الجوية بتنفيذ الهجمات المركزة بإجمالى 173 هدف، وبلغت اصابة وتدمير تلك الاهداف بنسبة 100%.

كما تقوم التشكيلات الجوية بدعم اعمال قتال التشكيلات التعبوية البرية والقوات البحرية خلال تنفيذ مهامها المختلفة في التعامل مع تمركزات العناصر الارهابية وكذا تأمين سواحل البحرين المتوسط والاحمر بهدف تحقيق الحماية الجوية لجميع الاهداف الاقتصادية بالمسرح البحري، مؤكدا ان تعامل ابطال القوات الجوية مع العديد من الاهداف بمناطق محدودة وفي فترات زمنية قصيرة يؤكد وصولهم لمستوي احترافي عالي في تنفيذ المهام المكلفين بها وتحقيق اعلي نتائج في التعامل مع الاهداف بدقة متناهية.

مؤكدا ان القوات الجوية من تمركزاتها المختلفة بالقواعد الجوية والمطارات المنتشرة فى كافة الإتجاهات الإستراتيجية مستمرة فى تنفيذ مهامها نهارا وليلا طوال 24 ساعة لتأمين الحدود.

فيما تحدث العميد أيمن سعد ممثل عن وزارة الداخلية عن الاعداد والتدريب الجيد للمجموعات القتالية وأليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وكافة الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية سواء بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بسيناء والداوريات والكمائن والقولات الأمنية بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.