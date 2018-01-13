القوات المسلحة تطور موقع وزارة الدفاع على الإنترنت

بدور إبراهيم استمرارا لجهود القوات المسلحة للتواصل مع الرأي العام وتوضيح كل المعلومات والبيانات المرتبطة بأنشطة وإسهامات القوات المسلحة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية. قامت القوات المسلحة بتطوير الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ليكون نافذة حديثه

بدور إبراهيم

استمرارا لجهود القوات المسلحة للتواصل مع الرأي العام وتوضيح كل المعلومات والبيانات المرتبطة بأنشطة وإسهامات القوات المسلحة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

قامت القوات المسلحة بتطوير الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ليكون نافذة حديثه لعرض المعلومات والبيانات الرسمية الموثقة والمواد الإخبارية المختلفة، والإعلان عن الانشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها القوات المسلحة للمواطنين، وتقدم هذه الخدمة باللغتين الانجليزية والفرنسية بخلاف اللغة العربية، إضافة الي نشر المواد المصورة والافلام التسجيلية والاغاني الوطنية التي تنتجها ادارة الشئون المعنوية بأكثر من لغة.

وقد شهد المركز الاعلامي العسكري خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا بادخال احدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا نقل وتداول المعلومات بالشكل الذي يمكنه من المتابعة الموقوته للرسائل الاعلامية التي تقدمها وسائل الاعلام المحلية والاجنبية سواء المقروءة أوالمسموعة أو المرئية وتحليل مضامينها واعداد التقارير الاعلامية لدعم متخذي القرار والمساهمة في نشر الوعي الثقافي والوطني لأبناء الشعب المصري.

يذكر أن العنوان الرسمي لموقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت هو ( www.mod.gov.eg