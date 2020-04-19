القوات المسلحة تطهر وتعقم المناطق الحيوية والمنشآت والمواقف ومحطات السكة الحديد

نفذت عناصر الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لموقفى النقل الجماعى بالمرج ومدينة السلام، إضافة إلى محطة 23 يوليو بالمرج للقطارات والشوارع الرئيسية والمرافق الخدمية المحيطة بها، استكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا. القوات المسلحة أثناء عمليات التطهير

وأعلن المتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى فى بيان له اليوم، عن الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمال التعقيم الوقائى لتلك المرافق الحيوية والتى تشهد فى الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم مواقف النقل الجماعى التى تخدم عددا كبيرا من سكان محافظات الدلتا وإقليم القناة والصعيد .

وأشار إلى تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق ” المرج الجديدة ” وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار ، علاوة على كونها من أهم محطات خطوط مترو الأنفاق التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها ، كذلك محطة 23 يوليو للقطارات بمنطقة المرج ذات الكثافة السكانية العالية .

وفى سياق متصل قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المرافق الحيوية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بالاضافة إلى الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات.

ولفت إلى تطهير ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكك الحديدية وجامعة أسيوط وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وعدد من البنوك ذات الإقبال الجماهيرى الكبير ، بالإضافة إلى تطهير محطة قطار سوهاج وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية ، كذلك ديوان عام المحافظة ومحطة قطار قنا ومحطة قطار الأقصر ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التعقيم لجامعة أسوان ومحطة السكة الحديد وعدد من الشوارع والميادين ذات الكثافة السكانية ، كما قامت العناصر بتعقيم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

وقال إن القوات المسلحة حرصت على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة ، وفى أوقات فرض حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة سفر المواطنين وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين فى ذلك الوقت .

يأتى ذلك فى إطار تطويع القوات المسلحة جميع إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمواجهة خطر انتشار فيروس ” كورونا ” .