القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة شئون الضباط 

أطلقت القوات المسلحة موقعا إلكترونيا جديدا لإدارة شئون الضباط وذلك فى إطار حرص القيادة العامة على الاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى للضباط وأسرهم .

وعنوان الموقع كالتالى 🙁 https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx )

ويهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للضباط وأسرهم.

كما يهدف للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية للضباط الاحتياط دون الحاجة إلى التوجه إلى إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

ويمكن من خلاله استخراج بيان ضم ( مدة الخدمة – مدة الاستدعاء ) الموجه للجهات المدنية.

كما يمكن التواصل مع إدارة شئون الضباط للرد على الاستفسارات من خلال الأرقام التالية ( 0224042264 – 01023207441 )، أو من خلال الخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم ( 15165 ) .