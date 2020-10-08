سيـــاســة

القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة شئون الضباط 

بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى للضباط وأسرهم
أحمد اللاهوني 1:05 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 1:05 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت القوات المسلحة موقعا إلكترونيا جديدا لإدارة شئون الضباط وذلك فى إطار حرص القيادة العامة على الاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى للضباط وأسرهم .

وعنوان الموقع كالتالى 🙁 https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx

ويهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للضباط وأسرهم.

كما يهدف للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية للضباط الاحتياط دون الحاجة إلى التوجه إلى إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

اقرأ أيضا  وزارة الإعلام تعقد الاجتماع الثالث للشخصية المصرية 2030

ويمكن من خلاله استخراج بيان ضم ( مدة الخدمة – مدة الاستدعاء ) الموجه للجهات المدنية.

كما يمكن التواصل مع إدارة شئون الضباط للرد على الاستفسارات من خلال الأرقام التالية ( 0224042264 – 01023207441 )، أو من خلال الخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم ( 15165 ) .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود ضمن الخطة السنوية للتدريب القتالى 

أحمد اللاهوني 3:20 م, الخميس, 1 أكتوبر 20

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للحصول على «شهادة بورد» المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية  

أحمد اللاهوني 7:18 م, الأثنين, 7 سبتمبر 20

طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات تصلان لبنان فى عاشر رحلات الجسر الجوى 

أحمد اللاهوني 5:37 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20

مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان  

أحمد اللاهوني 6:16 م, الأثنين, 24 أغسطس 20

بتوجيهات السيسي.. القوات المسلحة تواصل إرسال المساعدات العاجلة لمتضرري السيول بالسودان

أحمد اللاهوني 7:49 م, الخميس, 20 أغسطس 20

القوات المسلحة تهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

أحمد اللاهوني 4:05 م, الثلاثاء, 18 أغسطس 20