القوات المسلحة تطرح 2.7 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

بدور إبراهيمتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم. وتم التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح 2 مليون وسبعمائة ألف عبوة غذائية في مختلف محافظات الجمهورية , منها ملي



بدور إبراهيم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

وتم التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح 2 مليون وسبعمائة ألف عبوة غذائية في مختلف محافظات الجمهورية , منها مليون عبوة بامكانيات القوات المسلحة , ومليون وسبعمائة ألف عبوة بامكانيات وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف توفير الإحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أوامره بالاعداد والتجهيز الجيد للعبوات والتنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى تدخل فى نطاق مسؤلياتها لتنظيم وتحديد نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة وتسيير عدد من السيارات المجهزة للمناطق الأكثر احتياجا , خاصة فى المناطق النائية لوصول العبوات الى أكبر عدد من المستحقين على مستوى الجمهورية , وكذا المساهمة فى نقل وتوزيع الحصص الخاصة بوزارة التموين.

وقد شهدت نقاط التوزيع إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات التي يتم طرحها بنصف ثمن التكلفة , وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة للمعاونة في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري خلال الشهر الكريم.

وأشاد المواطنون بالمستوى المتميز للعبوة والمواد الغذائية بها. معربين عن اعتزازهم بما تقوم به القوات المسلحة من جهود مستمرة لدعم ومساندة الشعب المصري العظيم.