القوات المسلحة تشارك بجناح متميز فى القاهرة الدولي للكتاب

بدور إبراهيمأقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، والذي يستمر حتى العاشر من فبراير المقبل، وذلك في إطار نشر الوعي والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته.وحرصت القوات

بدور إبراهيم



أقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، والذي يستمر حتى العاشر من فبراير المقبل، وذلك في إطار نشر الوعي والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته.

وحرصت القوات المسلحة من خلال الجناح الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على المشاركة الفعالة في نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التي تتناول التاريخ المصري العريق وتطور الجيش المصري على مر العصور، ونشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصري العظيم من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتي تعتمد علي مواكبة التطور في مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات.

ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام على العديد من الاصدرات المتخصصة منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية من بينها المكتبة التاريخية “لمصر عبر العصور” بدءًا من عصور الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث، وأبرز الشخصيات التي أثرت العسكرية المصرية وتطورها على امتداد 7 آلاف عام.

كما يتضمن الجناح عرضًا للوثائق التاريخية من المخطوطات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام التاريخية والوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وقسمًا خاصًا عن حرب أكتوبر، كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز مؤلفات الضباط وإصدارات من التراث العسكري المصري العريق الذي يتناول العديد من صفحات العسكرية المصرية المضيئة والشخصيات العسكرية التي سطرت تاريخًا مجيدًا للعسكرية المصرية.