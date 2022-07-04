القوات المسلحة تستقبل بطلة سباق العدو بدورة البحر المتوسط (صور)

استقبلت القوات المسلحة اللاعبة بسنت محمد عوض حميدة إبنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن وذلك عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط ” وهران 2022 ” بالجزائر وتحقيقها إنجازا تاريخيا فى رياضة ألعاب القوى بحصولها على الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر عدو فى زمن 11:10 ثانية ، بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو فى زمن 22:47 ثانية كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز .

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التى تؤهلهم لرفع علم مصر عالياً خفاقاً.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة شاركت بعدد (46) لاعب ولاعبة من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط “وهران 2022” بمختلف الألعاب وحققوا (22) ميدالية بواقع (7) ميدالية ذهبية و(6) فضية و(9) برونزية حتى الآن.

يأتى ذلك نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء وبنات الشعب المصرى لرفع العلم المصرى بمختلف المحافل الرياضية.