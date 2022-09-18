القوات المسلحة تستقبل الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة بصربيا 

استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضة فور عودتهم إلى أرض الوطن، كان في استقبالهم وفد جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة فى بطولة العالم للمصارعة والتى أقيمت بدولة صربيا.

ونجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية فى حصد الميدالية الفضية فى البطولة وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمبارة النهائية في بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداءا مميزاً استحقت من خلاله الإشادة والتقدير، ويعد ذلك الإنجاز نتاجا لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره لكافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عالياً خفاقاً .

وتهنئ القيادة العامة للقوات المسلحة البطلة سمر حمزة على إنجازها التاريخي وتؤكد على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري لرفع العلم المصري بمختلف المحافل الرياضية.