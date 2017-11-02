القوات المسلحة تستضيف اجتماعا للعسكريين الليبيين

بدور إبراهيم



أعلنت القوات المسلحة مساء اليوم الخميس، استقبال اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء محمد الكشكشى مساعد وزير الدفاع ، وفدا من العسكريين الليبيين فى الفترة من 29 أكتوبر – 2 نوفمبر الجارى بالقاهرة .





وأوضح بيان القوات المسلحة أن الاجتماع “احياءاً ووفاءً لتضحيات الاباء المؤسسين للجيش الليبى واختيارهم جمهورية مصر العربية لتكون نقطة البدء فى تأسيس الجيش ، فقد استكمل أبناء المؤسسة العسكرية الليبية جهود اعادة تنظيم وبناء الجيش الليبيى على أرض الكنانه”.





ووفق البيان، استكمل الحضور من العسكريين الليبيين باستفاضة وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية ومناقشاتهم التفصيلية حول مختلف الافكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية ، وتم تشكيل مجموعه من اللجان الفنية التخصصية لبحث أليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التى تدعم تحقيق هذا المسار ، ودارت محاور تلك النقاشات حول موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية وكذا عملية اعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية .





وثمن الجانب المصرى كافة الجهود المضنية التى بذلتها اللجان المنبثقة من ضباط المؤسسة العسكرية لدعم هذا المسار الليبي الخالص وفقا لمتطلبات المصلحة الوطنية الليبية .





ووفق البيان، ناشد الحضور من العسكريين الليبيين كافة ابناء الشعب الليبي دعم هذا المسار التوافقى وعدم الانجرار وراء مساعى أى طرف لتقويض هذا الجهد الداعم لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يساهم فى الاسراع من وتيرة الاستقرار .





واتفق الحضور على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى لاستكمال التشاور حول الخطوات الاجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن لطرح ما تم انجازه خلال هذه الجولة والتصديق على تنفيذ المقترحات التى توصلت اليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وفق البيان.



وفي سبتمبر الماضي، استضافت القوات المسلحة الاجتماع الأول.

