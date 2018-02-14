القوات المسلحة: تدمير 11 هدفا والقضاء على 15 تكفيريا

بدور إبراهيمأصدرت القوات المسلحة صباح اليوم، بيانها السابع حول عمليتها الشاملة في سيناء لمكافحة الإرهاب، جاء فيه:واصلت قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامها القتالية المخططة لتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من البؤر الإرهابية، بجانب دورها في تأمين الحدود البرية والساحلية على الإ

بدور إبراهيم

أصدرت القوات المسلحة صباح اليوم، بيانها السابع حول عمليتها الشاملة في سيناء لمكافحة الإرهاب، جاء فيه:

واصلت قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامها القتالية المخططة لتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من البؤر الإرهابية، بجانب دورها في تأمين الحدود البرية والساحلية على الإتجاهات الاستراتيجية المختلفة وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الاتية :

– قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (11) هدف بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في ايواء العناصر الارهابية والهروب من القوات القائمة بالمداهمة.

– القضاء علي عدد ( 15 ) عنصر تكفيري خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الاسلحة والذخائر واجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم.

– اكتشاف وتدمير عدد 2 مخبأ تحت الارض عثر بداخله علي اكثر من 1500 كجم من مادة C 4 وكمية من مادة TNT شديدة الانفجار وعدد ( 56 ) مفجر و( 13) دائرة كهربية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

– اكتشاف وتدمير مركز ارسال (اعادة اذاعة) اعلي احدي الهيئات الجبلية، خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الارهابية.

– اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير عدد (38) من الحفر وخنادق المواصلات التي تستخدمها العناصر الارهابية للوقاية من القوات بمناطق العمليات.

– القبض علي عدد( 153 ) فرد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم منهم جنسيات اجنبية واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

– تدمير عدد (181 ) عشة ووكر ومخزن جبلي عثر بداخلهم علي كميات من المواد شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وعدد (76 ) من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات النارية والوقود خاصة بالعناصر الارهابية.

– ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 6 ) سيارات انواع وعدد( 17 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

– قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد (63 ) عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

– إكتشاف وتدمير عدد (13 ) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 800 كجم من المواد المخدرة.

وعلي امتداد السواحل تقوم القوات البحرية بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها مع قطع خطوط الامداد والاخلاء للعناصر الارهابية بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ اعمال المداهمات وتفتيش البؤر الارهابية بالمناطق الساحلية.

كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم عدد (563) كمينا ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية وتمسيط مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظات الجمهورية، وتمكنت من القبض اصابة احد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والقبض علي 5 اخرين خلال مراقبة تحركات القوات عثر بحوزتهم علي اجهزة اتصال بالقمر الصناعي.

ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة المدنية أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من اجل حماية الوطن وشعبه العظيم.

