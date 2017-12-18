القوات المسلحة تدمر 4 فتحات أنفاق وتضبط 41 قضية تهريب

بدور إبراهيم:



استمرارا للجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى ، فقد تمكنت رجال حرس الحدود من ضبط 41 قضية على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة خلال شهر ديسمبر الجاري ، من بينها اكتشاف وتدمير4 فتحات انفاق تستخدم في تهريب الافراد والاسلحة والذخائر علي الشريط الحدودي بشمال سيناء وضبط بندقية الية وكمية من الطلقات.

كما اسفرت جهود التأمين علي الاتجاهات الحدودية المختلفة عن تدمير 3 سيارات دفع رباعي عقب تسللها عبر خط الحدود الغربية ، وضبط 6 قضايا لتهريب عقاقير ومواد مخدرة تقدر بقرابة مليون و443 الف و500 قرص مخدر ، و866 كجم لنبات البانجو و5,400 كجم من جوهر الحشيش المخدر ، وضبط 11 واقعة هجرة غير شرعية والقبض علي 187 متسلل من جنسيات مختلفة ، وضبط واقعتين للتنقيب عن خام الذهب باجمالي 3100 كجم من الحجارة المخلوطة ، وضبط 22 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية باجمالى 24 الف و150 قاروصة سجائر مهربة واكثر من 1730 رأس ماشية واغنام وطيور نادرة ، وكميات هائلة من عبوات الادوية والمستحضرات الطبية والتجميل ، اضافة الي 17 سيارة ودراجة نارية انواع واجهزة اتصال بالقمر الصناعي ونظارة ميدان ومبالغ مالية ، وعدد من مراكب الصيد غير المرخصة عثر بداخلها علي موالدات كهربائية واجهزة ومعدات للسباحة والغطس والصيد تحت الماء . كذلك القبض علي 27 متهم فى قضايا التهريب ، ومن المطلوبين في احكام قضائية ، وقد تم تسليم المتهمين والمضبوطات الي جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.