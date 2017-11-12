القوات المسلحة تحتفل بمرور 103 أعوام على المشاركة في الحرب العالمية

بدور إبراهيم احتفلت القوات المسلحة بمرور 103 أعوام على المشاركة المصرية في الحرب العالمية الأولي. بدأت المراسم بكلمة ألقاها اللواء أ.ح رضا فاضل رئيس هيئة البحوث العسكرية، استعرض فيها جهود هيئة البحوث العسكرية في توثيق تاريخ العسكرية المصرية الحافل بالانجازات والتي من بينها مشاركة الج

بدور إبراهيم



احتفلت القوات المسلحة بمرور 103 أعوام على المشاركة المصرية في الحرب العالمية الأولي.



بدأت المراسم بكلمة ألقاها اللواء أ.ح رضا فاضل رئيس هيئة البحوث العسكرية، استعرض فيها جهود هيئة البحوث العسكرية في توثيق تاريخ العسكرية المصرية الحافل بالانجازات والتي من بينها مشاركة الجيش المصري في الحرب العالمية الاولي وما قدمه من بطولات وتضحيات اشادت بها جميع الدول.

أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول المشاركة المصرية ضمن قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولي في اسيا وافريقيا، وعلى الجبهه الاوربية بمائة الف مقاتل من سلاح العمال والهجانه، حيث كانوا سبباً رئيسياً في انتصار الحلفاء واستشهد عدد منهم ودفنوا بمقابر الكومونولث باوروبا ومنح العديد منهم وسام فيكتوريا الذي يعد أرفع الاوسمة العسكرية التي تٌمنح للذين اثروا في تاريخ البشرية.



كما استعرض الدكتور اشرف صبري الباحث في التاريخ العسكري دور الجيش المصرى فى الحرب العالمية الاولى مسترشداً بالعديد من الوثائق التي تؤكد بطولات الجيش المصري ودعمه لدول الحلفاء في تلك الحرب.

وفي نهاية الاحتفال ألقي اللواء أح عصام عبد الحليم عطية الجمل مساعد رئيس الأركان كلمة بالانابة عن الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أكد فيها ان الجيش المصري علي مر العصور كان وسيظل الدرع الواقي لأمن وسلامة الوطن عبر تاريخة المشرف من العطاء والتضحيات، مؤكدا ان الجيش المصري يستمد قيمه وتقاليده من حضارتة الراسخة التي تضرب بجذورها اعماق التاريخ، واشار الي حرص القيادة العامة على الاحتفال بهذة المناسبة التاريخية التي تجسد الدور المحورى لمصر في حفظ دعائم الامن والاستقرار، وارساء القيم والمثل الانسانية اقليميا ودولياً.



كما اقيم علي هامش الاحتفال معرضا للصور والوثائق السرية التي رٌفع الحظر عنها من الارشيف الوطني البريطاني والفرنسي وكبري الجامعات الاوربية، والتي توثق مشاركة الجيش المصري فى الحرب العالمية الاولي، حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من طلبة الجامعات.

