القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي

بدور إبراهيمأقامت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة الذكري العطرة لمولد النبى محمد صلى الله علية وسلم، بدأت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقي فضيلة الشيخ أحمد السيد سعد ترك مدير ادارة التدريب بوزارة الاوقاف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة الرسول الكريم والاقت

بدور إبراهيم

أقامت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة الذكري العطرة لمولد النبى محمد صلى الله علية وسلم، بدأت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقي فضيلة الشيخ أحمد السيد سعد ترك مدير ادارة التدريب بوزارة الاوقاف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة الرسول الكريم والاقتداء بها قولاً وعملا وخلقاً للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع والتصدي للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والافكار المتطرفة التي تحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وفي نهاية الاحتفال ألقي اللواء أ ح سعيد محمد عباس مساعد رئيس الأركان كلمة بالإنابة عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ على قدسية أراضيه، مقتدين بالسيرة العطرة للرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه علية فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجة التحديات بكل ثقة فى القدرة على التغلب عليها، والتصدي لكل من يحاول النيل من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة.

