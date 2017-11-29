القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية لأفراد القوات المسلحة



بدور إبراهيم:

نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة الذكري العطرة لمولد النبى محمد صلى الله علية وسلم، بدأت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم القي فضيلة الشيخ أحمد السيد سعد ترك مدير ادارة التدريب بوزارة الاوقاف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة الرسول الكريم والاقتداء بها قولاً وعملا وخلقاً للحفاظ علي بناء وتماسك المجتمع والتصدي للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والافكار المتطرفة التي تحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وفي نهاية الاحتفال القي اللواء أ ح سعيد محمد عباس مساعد رئيس الاركان كلمة بالانابة عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اكد فيها ان رجال القوات المسلحة ماضون بارادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ علي قدسية أراضيه، مقتدين بالسيرة العطرة للرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه علية فى الصدق والاخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجة التحديات بكل ثقة فى القدرة على التغلب عليها، والتصدي لكل من يحاول النيل من ارض مصر وسلامة شعبها العظيم، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية لافراد القوات المسلحة.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة.