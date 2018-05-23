القوات المسلحة تحتفل بذكرى العاشر من رمضان

بدور إبراهيم أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى الذي يمتلئ بذكريات الفخر والنضال، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون حرصهم على التمسك بالمبادئ والقيم والتقاليد العريقة للعسكرية المص

بدور إبراهيم



أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى الذي يمتلئ بذكريات الفخر والنضال، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون حرصهم على التمسك بالمبادئ والقيم والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية التى حفظت للوطن عزته وكرامته وأعادت أرض سيناء الغالية.

ووجه القائد العام التحية والتقدير لأبطال حرب العبور ولأرواح الشهداء الذين حققوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض بدمائهم واستردوا لمصر شرفها، مؤكدا أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عيناً ساهرة على أمن مصر واستقرارها، وأن تظل دائما درعاً قوياً لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اللواء أ ح / مدحت محمد محمود النحاس مساعد وزير الدفاع نيابة عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال الاحتفال الذى أقامته بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1439 ه.

تضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم.. ثم ألقي أ. د مجدي عاشور المستشار العلمي بدار الإفتاء كلمة أكد خلالها أهمية استعادة نفحات هذه الذكرى العطرة فى نفوس المصريين، والارتباط بالأرض والحفاظ على كل حبة رمل من أرضه وأن رجال القوات المسلحة سيظلون أوفياء للأمانة المقدسة التى حملها لهم شعب مصر العظيم.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.