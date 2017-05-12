القوات المسلحة تحتفل بتخريج 10 دورات تدريبية للدارسين الأفارقة

بدور إبراهيماحتفلت القوات المسلحة بتخرج 10 دورات دراسية لكوادر الدارسين الوافدين من 33 دولة أفريقية، بعدما أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.وألقى اللواء ناصر عاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، كلمة تحدث فيها عن أنشطة ومجالات التعاون مع الوكالة ال

بدور إبراهيم

احتفلت القوات المسلحة بتخرج 10 دورات دراسية لكوادر الدارسين الوافدين من 33 دولة أفريقية، بعدما أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.

وألقى اللواء ناصر عاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، كلمة تحدث فيها عن أنشطة ومجالات التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين من مختلف الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات المهارية في التخصصات المختلفة، بما يعزز من آفاق التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأعقبه عرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات والفرق المختلفة بدءًا من استقبال الدارسين، ومرورًا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظريًا وعمليًا داخل المنشآت التعليمية والتدريبية بالقوات المسلحة.

وقدم الدارسون الوافدون الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية، لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تعينهم على الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم.

وأشاد السفير حازم فهمي، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات.

ونقل اللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحية واعتزاز القيادة العامة للقوات المسلحة بالدارسين الوافدين، وتهنئتهم بإتمام فترة دراستهم.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم من الدول الشقيقة والصديقة داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية، وإعدادهم وتدريبهم وإثراء خبراتهم العسكرية والمدنية التي تعينهم في خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة.

وأشار إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظائرها بكافة الدول الأفريقية، مؤكدًا حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية والقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار والتنمية لجميع شعوب القارة الأفريقية.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة، تقديرًا لأدائهم المتميز طوال فترة دراستهم داخل المنشآت والمعاهد التعليمية.

وحضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.