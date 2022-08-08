القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم (1) فنيين المرشحين للعمل بـ«سكك حديد مصر»

احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم (1) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.

تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشئون المعنوية تحت عنوان “شريان الأمل” تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من استقبال الدارسين ومروراً بالتدريب الفني والتخصصي وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديراً لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية .

وألقى اللواء أ ح حسام الدين مصطفى عبدالسلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل، مشيراً إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لآداء مهامهم على أكمل وجه ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتاهيل بالكلية العسكرية والتكنولوجية .

وقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة.

كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولمؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري.

وأوصى الفريق كامل الوزير الخريجين بالانضباط ومواصلة الاطلاع لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال السكك الحديدية والعمل على مدار الساعة لتصبح هيئة سكك حديد مصر في طليعة الهيئات العاملة بالدولة.

واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج، والتي أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راقٍ خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية.

حضر الاحتفالية اللواء أ ح خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة النقل.