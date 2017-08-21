القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المعهد الصحي

بدور إبراهيم :احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الأولى من المعهد الصحى للذكور بحوش عيسى والتي اطلق عليها دفعة الشهيد مساعد اول عبد الله محمد شعبان ، والذين يمثلون دماء جديدة لدعم منظومة الخدمات الطبية داخل القوات المسلحة بعد اعدادهم علميا وعسكريا وبدنيا بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها

بدور إبراهيم :

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الأولى من المعهد الصحى للذكور بحوش عيسى والتي اطلق عليها دفعة الشهيد مساعد اول عبد الله محمد شعبان ، والذين يمثلون دماء جديدة لدعم منظومة الخدمات الطبية داخل القوات المسلحة بعد اعدادهم علميا وعسكريا وبدنيا بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها في حماية الوطن وصون مقدساتة .

بدأ مراسم الاحتفال بعرض للمهارات البدنية تضمن عدد من تمارين الاعداد البدني التى تؤدى بشكل يومى داخل المعهد ، منها رياضات الكاراتية والكنغ فو وكمال الاجسام وقفزة الثقة والتي تمثل الركيزة الاساسية لبناء الفرد المقاتل ، واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة علي الخصم واجتياز الموانع ، أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارية تؤهلهم لتنفيذ المهام تحت مختلف الظروف، وعرض لمهارات التعليم الاولي واشارات الميدان والمهارات الفنية في استخدام السلاح قدم الطلبة خلالة مجموعة من اللوحات والتشكيلات اظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة علي العمل بروح الفريق ، وشكل الطلبة العديد من اللوحات والحركات المهارية علي انغام الموسيقات العسكرية جسدت تلاحم الطلبة بسلاحهم .

كما قدم الخريجون عرضا للمهارات التخصصية شملت التطور التاريخي لمنظومة الخدمات الطبية ومهارات التمريض في الميدان واساليب التعامل مع الانواع المختلفة من اصابات الميدان التي يمكن حدوثها اثناء تنفيذ مختلف المهام .

وفي اداء متميز وانضباط عسكري راق، قدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا المعهد عرضا عسكريا يتقدمهم حملة الأعلام ‏، اعقبه أعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج والحصول علي دبلوم التمريض وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100% .

ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة الاولي الي الدفعة الثانية من المعهد الصحى ، وقام مساعد رئيس هيئة التنظيم والادارة بإعلان قرار التعيين وتكريم أوائل الخريجين ، حيث قام اللواء ا ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع بمنحهم شهادات التقدير لتفانيهم في اداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد .

واكد العميد أح خالد دياب مدير المعهد الصحى للقوات المسلحة في كلمته علي حرص القيادة العامة على توفير كافة الامكانات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة المعهد وتسليحهم بالعلم والمهارة والمعرفة التي تعينهم علي تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لدعم منظومة الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة .

حضر مراسم الاحتفال عدد من كبار قادة القوات المسلحة واسر الخريجين .