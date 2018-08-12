القوات المسلحة تحتفل بتخرج المتأهلين بدورات العاملين في المجال الطبي

بدور إبراهيمنظم المركز الطبي العالمي للقوات المسلحة، احتفالية لخريجي دورات تأهيل العاملين بالمجال الطبي، بالاشتراك مع اللجنة المشتركة الدولية "JCI"، المنوطة بمنح الاعتماد الدولي لبناء وتأهيل الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الطبي من مختلف التخصصات.وتأتي أهمية هذه الدورة أنها تتم للمرة الأولى خ

بدور إبراهيم

نظم المركز الطبي العالمي للقوات المسلحة، احتفالية لخريجي دورات تأهيل العاملين بالمجال الطبي، بالاشتراك مع اللجنة المشتركة الدولية “JCI”، المنوطة بمنح الاعتماد الدولي لبناء وتأهيل الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الطبي من مختلف التخصصات.

وتأتي أهمية هذه الدورة أنها تتم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصول المركز الطبي العالمي على شهادة الاعتماد للجنة المشتركة الدولية “JCI”، التي تتيح للمركز نقل الخبرات العالمية، وإعداد وتدريب الكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من الارتقاء بنظم التطوير والتحديث داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدني.

وبحسب بيان، الأحد، بدأت مراسم الاحتفال بكلمة للواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير المركز الطبي العالمي، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للخريجين، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبي المستمر في مختلف المجالات.

أعقب ذلك كلمة للواء طبيب عمرو حجاب مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أوضح فيها ما حققته الدورة من نجاح في إعداد وتدريب الكوادر الطبية والإدارية القادرة على الارتقاء بنظم التطوير والتحديث داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدني.

فيما أشاد أعضاء اللجنة المشتركة الدولية “JCI”، بمستوى المتدربين ومدى قدراتهم الاستيعابية لكل ما هو جديد في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الطبية.

وألقى أقدم المتدربين كلمة وجه خلالها الشكر إلى أعضاء اللجنة المشتركة الدولية “JCI”؛ لما قدموه من دعم علمي مكثف أدى إلى تعظيم الاستفادة لجميع المتدربين بالدورة، معربًا عن امتنانه لما أدى إليه التدريب من العمل بروح الفريق الجماعي أظهر كل القدرات الطبية والعلمية التي يتمتع بها عناصر التدريب.

جدير بالذكر أن هذه الدورة بدأت منذ يناير الماضي، وتضمنت العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل على أيدي استشاريين اللجنة الدولية “JCI”؛ لبناء وتأهيل الكوادر الطبية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وفي نهاية الاحتفال وزع أعضاء اللجنة المشتركة الدولية “JCI” بتوزيع الشهادات المعتمدة دوليًا للمتدربين من العسكريين والمدنيين بالدورة بعد حصولهم على كل الخبرات التي تمكنهم من العمل على تقديم كل ماهو جديد في مختلف التخصصات التي جرى التدريب عليها بالدورة .

حضر الاحتفال اللواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة الطب بالجامعات المصرية وعدد من مندوبي وزارة الصحة والسكان.