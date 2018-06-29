القوات المسلحة تحتفل بالعيد الـ48 للدفاع الجوى

بدور إبراهيماحتفلت القوات المسلحة بالعيد الثامن والأربعين لقوات الدفاع الجوى، وذلك تزامناً مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو.وأكد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، أن التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوى مستمر وفقاً لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يم

بدور إبراهيم

احتفلت القوات المسلحة بالعيد الثامن والأربعين لقوات الدفاع الجوى، وذلك تزامناً مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وأكد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، أن التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوى مستمر وفقاً لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوى المصرى.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة مرور ثمانية وأربعين عاماً على بناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م، الذى يتواكب مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ووجه قائد قوات الدفاع الجوى التحية لرجال الدفاع الجوى المرابضين فى مواقعهم اللذين يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن مصر القومى، مؤكدين عهد الولاء لله والوطن بأن تظل قوات الدفاع الجوى درعا قويا يحمى سماء مصر ويأمن حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.