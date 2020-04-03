القوات المسلحة تبدأ تطهير وتعقيم كورنيش الإسكندرية (صور)

بدأت منذ قليل حملة تطهير وتعقيم لكورنيش الإسكندرية، قامت بها عربات متخصة من قبل القوات المسلحة، في إطار حملات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت حملة التطهير والتعقيم من منطقة سيدي جابر والتي تقع بها المنطقة الشمالية العسكرية.

يذكر أن القوات المسلحة قامت مؤخرا بالمساهمة في تعقيم الكليات المختلفة بالإسكندرية، بالإضافة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والمدارس المختلفة المنتشرة بالمحافظة.

كما كانت نفس السيارات قد قامت يوم الجمعة الماضي ” التابعة للقوات المسلحة ” بتطهير وتعقيم معظم شوارع الإسكندرية وسط ترحيب من قبل المواطنين بتلك الجهود.

وقد تلحق تلك العربات بتطهير باقي الشوارع الرئيسية على غرار ما حدث الجمعة الماضي، خاصة أنه يتم غلق كافة المحلات والمنشآت بالكامل يومي الجمعة والسبت.